¥Á¥§¥¤¥¹¡¦¥¢¥ó¥ê¤¬¥¶¥ë¥Ä¥Ö¥ë¥¯£Å£Ì¥á¥ó¥Ð¡¼³°¤ì¤ë¡¡¹â°æ¹¬Âç¤Ï¥È¥Ã¥È¥Ê¥à¤Î£Ã£Ì¿ØÍÆ³°¤Ë
¡¡¥¶¥ë¥Ä¥Ö¥ë¥¯¡Ê¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¡Ë¤Î£Ä£Æ¥Á¥§¥¤¥¹¡¦¥¢¥ó¥ê¡Ê£²£±¡Ë¤¬¡¢²¤½£¥ê¡¼¥°¡Ê£Å£Ì¡Ë¤ÎÅÐÏ¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é³°¤ì¤¿¡£
¡¡²¤½£¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¡Ê£Õ£Å£Æ£Á¡Ë¤Ï£Å£Ì½Ð¾ì¥Á¡¼¥à¤ÎÅÐÏ¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÈ¯É½¡£¥Á¥§¥¤¥¹¤Ï¥·¥å¥Ä¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¡Ê¥É¥¤¥Ä¡Ë¤«¤é´°Á´°ÜÀÒ¤Çº£²Æ²ÃÆþ¤·¤¿Ãæ¡¢²¤½£Âç²ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Î¾ì¤ò¼º¤Ã¤¿³Ê¹¥¤À¡£°ìÊý¡¢ºò²Æ¤Ë¹Åç¤«¤é°ÜÀÒ¤·¤¿£Í£ÆÀîÂ¼ÂóÌ´¡¢£ÃÂçºå¤«¤éº£²Æ¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿£Æ£×ËÌÌîñ¥ÂÀ¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿£Õ£Å£Æ£Á¤Ï²¤½£¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡Ê£Ã£Ì¡Ë½Ð¾ì¥Á¡¼¥à¤ÎÅÐÏ¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÈ¯É½¡£¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¡Ê¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ë¤Î£Í£Æ±óÆ£¹Ò¡Ê¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¡Ë¡¢£Å¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¡Ê¥É¥¤¥Ä¡Ë¤Î£Í£ÆÆ²°ÂÎ§¡¢¥â¥Ê¥³¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë¤Î£Í£ÆÆîÌîÂó¼Â¤é¤ÏÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¤¬¡¢º£²Æ¤Ë¥È¥Ã¥È¥Ê¥à¡Ê¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡ËÆþ¤ê¤·¤¿£Ä£Æ¹â°æ¹¬Âç¡Ê£²£±¡Ë¤ÏÅÐÏ¿³°¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Á¥§¥¤¥¹¤ä¹â°æ¤Ïº£¸å¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤ÎºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤òÃ´¤¦¼ã¼ê¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤À¤±¤Ë¡¢º£¸å¤Î´¬¤ÊÖ¤·¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£