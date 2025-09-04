¡Úµð¿Í¡ÛµÈÀî¾°µ±¤¬´ôÉì¸©±©Åç»Ô¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼½¢Ç¤¡¡»ÔÄ¹¡ÖµÈÀî°ìÂ²¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥ÄËüÇ½¡¢Â¤ÎÂ®¤¤¡Ä¡×
¡¡µð¿Í¤ÎµÈÀî¾°µ±ÆâÌî¼ê¡Ê£³£°¡Ë¤¬£´Æü¤ËÃÏ¸µ¡¦´ôÉì¸©±©Åç»Ô¤Î¡Ö±©Åç»Ô¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¡×½¢Ç¤¤·¡¢¤®¤Õ¤·¤óÄ¹ÎÉÀîµå¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿°Ñ¾ü¼°¤Ë½ÐÀÊ¡£Æ±»Ô¤Î¾¾°æÁï»ÔÄ¹¤«¤é°Ñ¾ü¾õ¤¬¸òÉÕ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ëÂè°ìÀþ¤Ç¤Î³èÌö¤Ë²Ã¤¨¡¢»ÔÀ©»Ü¹Ô£·£°Ç¯µÇ°»ö¶È¤Ø¤Î¶¨ÎÏ¤Ê¤É¤Î¸ùÀÓ¤Ë¤è¤êÈ´¤Æ¤¡££²£°£²£·Ç¯£³·î£³£±Æü¤ÎÇ¤´ü¤Þ¤Ç³Æ¼ï¥á¥Ç¥£¥¢Åù¤òÄÌ¤¸¤Æ»Ô¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¹¤¯È¯´ø¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡µÈÀî¤Ï¡Ö¾¯¤·¤Ç¤â³èÌö¤·¤Æ¤½¤ì¤ò³§¤µ¤Þ¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤¿¤é¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Ö´ôÉì¤Ç»î¹ç¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏÇ¯¤Ë£±²ó¤¢¤ë¤«¤Ê¤¤¤«¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤·¡¢¡ÊÆ±µå¾ì¤Ç¡Ë»î¹ç¤¹¤ë¤Î¤Ï£³²óÌÜ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤´¤¯»×¤¤Æþ¤ì¤Î¤¢¤ëµå¾ì¡£±©Åç»Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤¤¤¤¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤³¤ÎÆü¹Ô¤ï¤ì¤ë¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤Ë¤«¤±¤ë»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¾¾°æ»ÔÄ¹¤Ï¡Ö´ôÉìÆî¥Ü¡¼¥¤¥º¡×¤Î´ÆÆÄ¤Ç¤¢¤ëµÈÀî¤ÎÉã¤ÈÌÌ¼±¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¡ÖµÈÀî°ìÂ²¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥ÄËüÇ½¡¢Â¤ÎÂ®¤¤°ìÂ²¡£¡ÊµÈÀî¤ÎÉã¤Ï¡Ë²ÉÌÛ¤Ê´ÆÆÄ¤µ¤ó¤ÇµÈÀîÁª¼ê¤Î¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤ò°é¤à¤è¤¦¤Ê°éÀ®¤ò¤·¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£