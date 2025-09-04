テイラー・スウィフト婚約者トラビス・ケルシー、ポッドキャスト収録直後にプロポーズしていた
先月、インスタグラムにてテイラー・スウィフトとの婚約を明らかにしたNFL選手トラビス・ケルシー。その2週前には、自身のポッドキャストにテイラーが初出演し、話題を集めた。実はこの番組収録後すぐにプロポーズしていたようだ。
【写真】髪の毛にヘッドフォンの跡！？ インスタで公開したポロポーズ写真
テイラーは、現地時間8月13日に配信されたポッドキャスト『New Hights』に初めてゲスト出演を果たし、自身12枚目となる新アルバム『The Life of a Showgirl』を10月3日に発売すると発表。また馴れ初めを披露するなど、トラビスとラブラブな様子を見せていた。
PageSixによると、トラビスはこの収録中、スタッフを雇い自宅の庭を花で飾るなど準備を行い、撮影を終えてすぐに、彼女にプロポーズをしたそうだ。以前から、プロポーズの日時についてはファンの間で憶測が飛び交っており、目ざといファンは、婚約発表の写真に写るテイラーの髪の毛にヘッドフォンの跡が見受けられると指摘。ポッドキャスト収録後すぐのタイミングだったのではないかと囁かれていた。
なおトラビスはかなり前から、テイラーとの結婚を意識していたそうだが、プロポーズにこの日を選んだのは、彼女が番組のために「ヘアメイクを済ませ」、きれいに着飾っていたからだそう。インスタグラムにて発表することを考慮してのことだったとみられる。
