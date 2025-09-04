令和ロマン・くるま、映画初出演で杉咲花のデート相手に！ 『ミーツ・ザ・ワールド』場面写真＆メイキング一挙解禁
杉咲花が主演する映画『ミーツ・ザ・ワールド』より、主人公・由嘉里（杉咲）の焼肉デート相手・奥山譲（令和ロマン・くるま）と、由嘉里の同僚・高藤恵美（元BiSH・加藤千尋）の場面写真＆メイキング写真が一挙解禁された。
【写真】令和ロマン・くるま＆元BiSH・加藤千尋の場面写真＆メイキング
本作は、芥川賞作家・金原ひとみが歌舞伎町を舞台に描き、第35回柴田錬三郎賞を受賞した同名小説を、松居大悟監督が映画化。擬人化焼肉漫画『ミート・イズ・マイン』をこよなく愛しながらも、自分自身を好きになれない27歳の主人公が、歌舞伎町で新たな世界と出会う姿を描く。
主人公の由嘉里を演じるのは、演技力に定評のある杉咲花。擬人化焼肉漫画『ミート・イズ・マイン』の推しカプに全力で愛を注ぐも、自分を好きになれず、仕事と趣味だけで生きていくことへの不安と焦りを感じる等身大の主人公を体現する。
由嘉里が歌舞伎町で出会う住人、希死念慮を抱えた美しいキャバ嬢ライを南琴奈、既婚者で不特定多数から愛されたいホスト・アサヒを板垣李光人、人が死ぬ話ばかりを書いている毒舌な作家ユキを蒼井優、街に寄り添うBAR「寂寥（せきりょう）」店主・オシンを渋川清彦が演じる。
主人公の由嘉里が歌舞伎町で様々な人に出会う、現代版“不思議の国のアリス”のような本作。そんな作品性にちなみ、「杉咲さんにもミーツ・ザ・ワールドしてもらいたい」という制作陣の意図から、映画畑に縛られないキャスティングが実現。令和ロマンのくるま、元BiSHの加藤千尋が初の長編映画出演を果たしている。くるまは主人公・由嘉里の焼肉デート相手・奥山譲役、加藤は由嘉里の同僚で、由嘉里と奥山のキューピッド的存在である高藤恵美役を演じた。
今回解禁されたのは、くるまと加藤が出演するシーンの場面写真＆メイキング写真。
くるま出演シーンからは、奥山（くるま）が思いを馳せるような表情で由嘉里にトークを披露する姿などを収めた場面写真2点と、紙エプロンを着用し撮影に挑むくるまの姿をとらえたメイキング写真の計3点。
加藤出演シーンからは、意味深な表情を捉えた場面写真に加え、松居監督と打ち合わせをする姿や、自身が描いた松居監督の似顔絵との2ショットという、和やかな撮影裏が伝わるメイキング写真2点の計3点となっている。
コント漫才で磨き上げられたくるまの演技力と、BiSH解散後もCENTとして音楽活動をつづけながら俳優業もこなす加藤の出演シーンに注目だ。
映画『ミーツ・ザ・ワールド』は、10月24日より全国公開。
