¡Ö²ÆÉþ¤ËË°¤¤Æ¤¤¿¡×¿Í¤Ø¡ª¡ÚGU¡Ûº£ ¢ª ½©¤â»È¤¨¤ë♡¡Ö¥Õ¥§¥¶ー¥È¥Ã¥×¥¹¡×
¤Þ¤À¤Þ¤À½ë¤¤Æü¤¬Â³¤¯¤±¤ì¤É¡¢²ÆÉþ¤ËË°¤¤Æ¤¤¿¡Ä¡Ä¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Î¥Õ¥§¥¶ーÁÇºà¤ò»È¤Ã¤¿¥È¥Ã¥×¥¹¡£¥È¥ì¥ó¥É¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¤âÃíÌÜ¡£¥³ー¥Ç¤Ë²Ú¤ä¤«¤µ¤â¥×¥é¥¹¤Ç¤¤ë¥Õ¥§¥¶ー¥È¥Ã¥×¥¹¤Ï¡¢²ÆÉþ¤Î¥Þ¥ó¥Í¥ê²óÈò¤Ë¸ú²Ì¤Æ¤¤á¤ó¤«¤â¡£º£²ó¤Ï¡ÚGU¡Ê¥¸ー¥æー¡Ë¡Û¤«¤é¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥Õ¥§¥¶ー¥È¥Ã¥×¥¹¤ò¤´¾Ò²ð¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤Ë¤è¤ëÃå¤³¤Ê¤·½Ñ¤â¤¼¤Ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¡£
º£¤«¤é½©¤Þ¤Ç»È¤¨¤ë¥«¥Ã¥×ÉÕ¤¥Õ¥§¥¶ー¥¥ã¥ß
¡ÚGU¡Û¡Ö¥Ö¥é¥Õ¥£ー¥ë¥¯¥í¥Ã¥×¥É¥Õ¥§¥¶ー¥¥ã¥ß¥½ー¥ë¡×\1,990¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤È¤·¤¿¥Õ¥§¥¶ーÁÇºà¤¬²Ä°¦¤¤¥¥ã¥ß¥½ー¥ë¡£²ÚÔú¤Ê¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤¬Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¥»¥ó¥·¥å¥¢¥ë¤Ê¥àー¥É¤â±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¥«¥Ã¥×ÉÕ¤¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ç¡¢²¼Ãå¤òµ¤¤Ë¤»¤º°ìËç¤Ç°Â¿´¤·¤ÆÃåÍÑ¤Ç¤¤½¤¦¤Ê¤Î¤â´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¥¤¥ó¥Êー¤È¤·¤Æ¤âÃå²ó¤»¤ë¤Î¤Ç¡¢º£¤«¤é½©¤Þ¤ÇÄ¹¤¯°¦ÍÑ¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¼çÌòµé¥¥ã¥ß¤òÅêÆþ¤·¤ÆÃ¦¥Þ¥ó¥Í¥ê¡ª
GU¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤â¡ÖÌÓÂ¤ÎÄ¹¤¤¤Õ¤ï¤Õ¤ï¥Õ¥§¥¶ー¤¬²Ú¤ä¤«¤Ç¡¢Ãå¤ë¤À¤±¤Ç°ìµ¤¤Ë¼çÌòµé¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥â¥Î¥Èー¥ó¥³ー¥Ç¤â¥°¥Ã¤È¹¤È´¤±¤¿Ê·°Ïµ¤¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤½¤¦¡£¥·¥ã¥Ä¤ò¥Ð¥µ¥Ã¤È±©¿¥¤Ã¤ÆÏª½Ð¤ò¥»ー¥Ö¤¹¤ì¤Ð¡¢¥ß¥É¥ëÀ¤Âå¤â¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¾åÉÊ¤Ë²Ú¤ä¤°¥Õ¥§¥¶ー¥È¥Ã¥×¥¹¤Ç²Æ¥³ー¥Ç¤òÁ¯ÅÙ¥¢¥Ã¥×
¡ÚGU¡Û¡Ö¥Õ¥§¥¶ー¥äー¥ó¥Ë¥Ã¥È¥×¥ë¥ªー¥Ðー¡ÊÈ¾Âµ¡ËZ + E¡×\1,990¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÖÌÓÂ¤¬ºÙ¤á¤Î¥Õ¥§¥¶ーÁÇºà¡×¡Ê¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤è¤ê¡Ë¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¥Ë¥Ã¥È¥×¥ë¥ªー¥Ðー¡£T¥·¥ã¥Ä¤ä¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¤«¤é¥Á¥§¥ó¥¸¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î²ÆÉþ¤¬¸«°ã¤¨¤½¤¦¡£Äø¤è¤¯¤æ¤È¤ê¤Î¤¢¤ë¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬¤³¤Ê¤ì´¶¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¡£¤¤Á¤ó¤È¸«¤¨¤¹¤ë³«¤¤¹¤®¤Ê¤¤¥Üー¥È¥Í¥Ã¥¯¤Ç¡¢´Å¤µ¹µ¤¨¤á¤ËÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯Ãå¤³¤Ê¤»¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥ï¥ó¥Ô¥³ー¥Ç¤¬¤ª¤·¤ã¤ì¤Ë¹¤È´¤±¤ë¡ª ²Æ¢ª½©¤Î¤ª¼êËÜ¥³ー¥Ç
¤½¤í¤½¤íË°¤¤Æ¤¤¿²Æ¤Î¥ï¥ó¥Ô¥³ー¥Ç¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¥Õ¥§¥¶ー¥È¥Ã¥×¥¹¤ò½Å¤Í¤ì¤Ð¡¢¥¬¥é¥ê¤ÈÊ·°Ïµ¤¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤½¤¦¡£¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Î¥Õ¥§¥¶ー¥È¥Ã¥×¥¹¤òÅêÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ã±Ä´¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ê¥ï¥ó¥Èー¥ó¥³ー¥Ç¤â¥á¥ê¥Ï¥ê¤Î¤¤¤¤¿Ãå¤³¤Ê¤·¤Ë¡£¥ì¥ª¥ÑÊÁ¤Î¥Ñ¥ó¥×¥¹¤Ç¥¨¥Ã¥¸¤â¥×¥é¥¹¡£¡Ö»Ä½ë¤òÎÃ¤·¤¯²á¤´¤·¤Ê¤¬¤é¡¢½©¤é¤·¤µ¤â´¶¤¸¤¿¤¤¡×¤½¤ó¤Ê»þ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ç¤¹¡£
writer¡§mana.i