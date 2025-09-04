À¶¿å¿ÒÌé¡¡ÌôÊªÂáÊá¤ÇÄ«¥É¥é¹ßÈÄ¡Ä½÷¼ê°ì¤Ä¤Ç°é¤Æ¤¿Ë´¤¥À¥ó¥µ¡¼Êì¤Ø¤Î¡ÈÎ¢ÀÚ¤ê¡É
9·î3Æü¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÀ¶¿å¿ÒÌéÍÆµ¿¼Ô¡Ê26¡Ë¤¬¼«Âð¤ÇÂçËã¤ÎÀ®Ê¬¤ò´Þ¤à¿¢ÊªÊÒ¤ò½ê»ý¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ËãÌô¼èÄùË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£
¡Æ12Ç¯¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼°ÊÍè¡¢¡Æ14Ç¯¤Î±Ç²è¡Ø³é¤¡£¡Ù¤ä¡ØÅìµþ¥ê¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡¢¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¡Æ21Ç¯¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤ª¤«¤¨¤ê¥â¥Í¡Ù¡ÊNHK¡Ë¤ä¡Æ24Ç¯¤Î¡Ø³¤¤ËÌ²¤ë¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¿ô¡¹¤ÎÏÃÂêºî¤Ë½Ð±é¡£ÇÐÍ¥¤È¤·¤ÆÉ¾²Á¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤«¤Ç¤ÎÂáÊá·à¤ò¡¢Å·¹ñ¤ÎÊì¤Ï¤É¤¦¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡½¡½¡£
¡ÖÀ¶¿åÍÆµ¿¼Ô¤Ï¾®³Ø¹»¤Ë¾å¤¬¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÎ¾¿Æ¤ÎÎ¥º§¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊì»Ò²ÈÄí¤Ë¤Ê¤ê¡¢Êì¿Æ¤ÏÀ¶¿åÍÆµ¿¼Ô¤È¡¢¤½¤Î·»¤ÇÆ±¤¸¤¯ÇÐÍ¥¤ÎÀ¶¿å¾°Ìï¤µ¤ó¡Ê30¡Ë¤ò½÷¼ê°ì¤Ä¤Ç°é¤Æ¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÊì¿Æ¤ÏÀ¶¿åÍÆµ¿¼Ô¤¬21ºÐ¤Î¤È¤¤Ë¿´Â¡¤ÎÉÂ¤ÇµÞÀÂ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¶¿åÍÆµ¿¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Êì¿Æ¤ÏÈó¾ï¤ËÂç¤¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤·¤¿¡£¤â¤È¤â¤È¾¾ÃÝ²Î·àÃÄ¤Î¥À¥ó¥µ¡¼¤À¤Ã¤¿Êì¿Æ¤Î±Æ¶Á¤ÇÀ¶¿åÍÆµ¿¼Ô¤â²»³Ú¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢²»³Ú¤Î¼ñÌ£¤â¤«¤Ê¤ê»÷¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Æ20Ç¯4·î¤Î¥Ö¥í¥°¤Ç¡¢¡Ô¤º¤Ã¤È²È¤Ë¤¤¤Þ¤¹¡Õ¡ÔÊì¿Æ¤Î¤´ÈÓ¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤ÈþÌ£¤·¤¤¤·¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼«Ê¬¤Î1ÈÖÍî¤ÁÃå¤¯¾ì½ê¤Ï¤³¤³¤À¤Ê¡¼¤ÈÆü¡¹¼Â´¶¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡Õ¤ÈÄÖ¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡ÔÊì¤«¤é¤Î°äÅÁ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ª¼ò¤¬¼å¤¤¡Õ¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤éÏÃ¤·¤¿¤³¤È¤â¡£ÎÉ¹¥¤Ê¿Æ»Ò´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¡Ë
¤½¤ó¤ÊÊì¤ÏÀ¶¿åÍÆµ¿¼Ô¤Î·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¤òÃ¯¤è¤ê¤â±þ±ç¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿´¶¯¤¤Ì£Êý¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ÎÊ¬¡¢°¦Â©¤ËÂÐ¤·¤Æ¤È¤¤Ë¸·¤·¤¤¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡ÖÊì¿Æ¤ÏÀ¶¿åÍÆµ¿¼Ô¤ËÂÐ¤·¡¢¡ØÊ·°Ïµ¤¤Ç¤É¤¦¤Ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¥¿¥¤¥×¤À¤«¤é¡¢Ä´»Ò¤Ë¾è¤ë¤Ê¤è¡Ù¤È¤¿¤Ó¤¿¤ÓÅ£¤ò»É¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£À¶¿åÍÆµ¿¼Ô¤Î¾ú¤·½Ð¤¹¥¢¥ó¥Ë¥å¥¤¤ÊÊ·°Ïµ¤¤òÉ¾²Á¤·¤Ä¤Ä¡¢¤½¤³¤Ë´Å¤¨¤ë¤Ê¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ø¹¥¤¤Ê¤À¤±Í·¤ó¤ÇÎÉ¤¤¡£¤Ç¤â¡¢¤ä¤ë¤³¤È¤Ï¤ä¤ê¤Ê¤µ¤¤¡Ù¤È¡¢¸ý»À¤Ã¤Ñ¤¯¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£À¶¿åÍÆµ¿¼Ô¤Ï¤½¤Î¸ÀÍÕ¤«¤é¡Ø²¿¤ò¤¹¤ë¤Ë¤·¤Æ¤âÀÕÇ¤¤ÏÈ¼¤¦¤·¡¢¤ä¤ë¤³¤È¤¬Âç¤¤±¤ì¤ÐÂç¤¤¤¤Û¤É¡¢ÀÕÇ¤¤âÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡Ù¤È³Ø¤Ó¡¢¾ï¤Ë¤½¤Î¤³¤È¤ò¼«³Ð¤·¤Æ¹ÔÆ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤ÎÂáÊá¤Ç½ÅÍ×¤ÊÌò¤É¤³¤í¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¥É¥é¥Þ¡Ø19ÈÖÌÜ¤Î¥«¥ë¥Æ¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Î7ÆüÊüÁ÷¤ÎºÇ½ª²ó¤Ç¤Ï½Ð±é¥·¡¼¥ó¤ò¥«¥Ã¥È¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£29Æü¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡ÊNHK¡Ë¤Ë¤â½Ð±éÍ½Äê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¼è¤ê¤ä¤á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ë´¤Êì¿Æ¤Î¶µ·±¤òÎ¢ÀÚ¤ê¡¢¡ÈÀÕÇ¤¡É¤òÊü´þ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿À¶¿åÍÆµ¿¼Ô¤Ï¤¤¤Þ²¿¤ò»×¤¦¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¡Ë