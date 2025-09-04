タレントで実業家の神田うの（５０）が３日、ＳＮＳを更新。８年前に重度のヘルニアになり「脚を切断して！！」と泣き叫ぶ程の痛みに襲われ、救急搬送されたことなどを明かし、セカンドオピニオンの大切さを訴えた。

８年前に痛みに襲われて病院を受診したが、ヘルニアではない、との診断で、「にも関わらず結局椎間板ヘルニアになっていました」と振り返る。

ヘルニア経験者の元マネジャーがヘルニアを疑い、うのも医師にヘルニアでは？ＭＲＩを撮った方がいいのでは？と聞いたが、答えは「ヘルニアではないからＭＲＩは必要ありません。レントゲンだけで大丈夫です」。逆に「筋肉が固まってくると痛みが出るので運動を増やしたらいいかも」と勧められ、週２のキックボクシングを週３に増やしたという。

その結果、「重度の椎間板ヘルニアになり、歩けない、動けないを遥かに通り越し、『脚を切断して！！』と泣き叫ぶ程の痛みに見舞われ救急車で運ばれました」「この世にこれ程までの痛みがあるのかと、陣痛の痛みとは比べ物にならない程の痛みでした」と明かした。

そして「神経を圧迫する痛みとは本当に凄いものでした。ソセゴンという麻薬一歩手前の点滴でないと痛みは治らず、その後手術までは背中からカテーテルを入れる硬膜外麻酔で入院生活（ベッドから起き上がる事すら出来ない介護生活）を送りました」と告白。１カ月半入院し、その後、リハビリに励んだという。

この話を詳しくするのは初めてだそうで、「何故ならドクターに言ってはいけませんと言われていたからです」とも。「でももうあれから８年が経ち、時効なので、皆様にセカンドオピニオンの大切さをお伝えしたく、お話させて頂きました」と記した。なお、術後の脚の痺れは、「８年経った今でも、軽減はしたものの、治っておりません」という。