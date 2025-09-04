92ºÐ¡¦¹âÌÚ¥Ö¡¼¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿1000Åê¹Æ¤òÊó¹ð¡Ö³§¤µ¤ó¤Î±þ±ç¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤³¤³¤Þ¤ÇÃ©¤êÃå¤¤Þ¤·¤¿¡×¡¡³«Àß»þ¤Ï85ºÐ
¡¡¥¶¡¦¥É¥ê¥Õ¥¿¡¼¥º¤Î¹âÌÚ¥Ö¡¼¡Ê92¡Ë¤¬3Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¤ÎÅê¹Æ¤¬1000·ï¤òÃ£À®¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¹âÌÚ¤Ï¡ÖºòÆü¤Ï¤¢¤ë¼ýÏ¿¤Ç²Ã¥È¤Á¤ã¤ó¤È°ì½ï¤Ç¤·¤¿¡£µ×¡¹¤Ë²ñ¤Ã¤¿Êý¤âÂô»³¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿·¤·¤¤½Ð²ñ¤¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¾ðÊó¸ø³«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¡¢¡Ö¥¤¥ó¥¹¥¿¤â1000Åê¹Æ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³§¤µ¤ó¤Î±þ±ç¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤³¤³¤Þ¤ÇÃ©¤êÃå¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤âËÍ¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£¥É¥ê¥Õ¥¿¡¼¥º¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Î¼Ì¿¿¤âÅº¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö1000²ó¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹!!¤³¤ì¤«¤é¤â³Ú¤·¤ß¤ËÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹!!¡×¡Ö¥Ö¡¼¤µ¤ó¤Î¤ª¸µµ¤¤ÊÅê¹Æ¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¤ªÃÎ¤é¤»¤ò¤³¤ì¤«¤é¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¥¤¥ó¥¹¥¿¤¤¤Ä¤â´Ñ¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ö¤Ö¡¼¤µ¤ó¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¤ª¸µµ¤¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤ ¥«¥È¤Á¤ã¤ó¤â ¥É¥ê¥ÕÂç¹¥¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹âÌÚ¤Ï2019Ç¯2·î¤ËÅö»þ85ºÐ¤Ç¥¤¥ó¥¹¥¿¤ò³«Àß¡£Çò¤Î¥¢¥í¥Ï¥·¥ã¥Ä»Ñ¤Ç¥¦¥¯¥ì¥ì¤ò¼ê¤Ë¾Ð´é¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅº¤¨¡¢¡Öº£Æü¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥¿»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£85ºÐ¡¢´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¤½¤Î¸å¤âÄê´üÅª¤Ë¤¤¤¤¤¤¤È³èÆ°¤¹¤ëÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿¡£
