4Æü¤âÊóÆ»¿Ø¤Î¼ÁÌä¤Ë¤ÏÅú¤¨¤Ê¤¤ÀÅ²¬Ž¥°ËÅì»Ô¤ÎÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¡£
1Æü¡¢»ÔÄ¹¤ÎÉÔ¿®Ç¤·èµÄ°Æ¤¬Á´²ñ°ìÃ×¤Ç²Ä·è¤·¡¢¡Ö¼¿¦¡×¤«¡ÖµÄ²ñ¤Î²ò»¶¡×¤«9·î11Æü¤Þ¤Ç¤Ë·èÃÇ¤òÇ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢3Æü¡¢°ËÅì»Ô¤Ï¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤ò¹¹¿·¡£
¡Ø¿·¿Þ½ñ´Û·úÀß»ö¶È¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¸½¾õ¤ÏÇò»æ¤Î¾õÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡Ù
¿·¿Þ½ñ´Û»ö¶È¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤¬½¢Ç¤ÍâÆü¤ËÆþ»¥¤òÃæ»ß¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡ÖÇò»æ¾õÂÖ¡×¤Ë¡£¤·¤«¤·¡¢¼¿¦Å±²ó²ñ¸«¤Ç¡Ö¿·¿Þ½ñ´Û·úÀß·×²è¤ÎÃæ»ß¡×¤òÂ³ÅêÍýÍ³¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë·Ç¤²¡¢¿åÌÌ²¼¤Ç·úÀß¤Ë¸þ¤±¤¿Æ°¤¤¬¤¢¤ë¤ÈÈ¯¸À¡£¤½¤ì°Ê¹ß¡¢¸ø¤Î¾ì¤Ç¾Ü¤·¤¤ÀâÌÀ¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢²þ¤á¤Æ»Ô¤Î¸«²ò¤ò¥Ûー¥à¥Úー¥¸¾å¤Ë¼¨¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ê°ËÅì»Ô¶µ°é°Ñ°÷²ñ¡¡À¾Àî ¹ëµª ¶µ°éÉôÄ¹¡Ë
¡Ö»ÔÄ¹¤¬¡¢°ÊÁ°¤â¡Ø¿åÌÌ²¼¤Ç·ã¤·¤¯Æ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È¤«¡ØÉü³è¤ÎÃû¤·¤¬¤¢¤ë¡Ù¤ÈÈ¯¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤Þ¤¿¡¢º£¤Þ¤Ç¤Î¿·¿Þ½ñ´Û·úÀß¤¬¿Ê¤à¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»ÔÌ±¤â¤¤¤ë¡×
°ËÅì»ÔÅö¶É¤Ï¡¢ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤«¤é¡Ö¿·¿Þ½ñ´Û·úÀß»ö¶È¤ÎÂåÂØ°Æ¤Î¸¡Æ¤¤È¼Â¸½²ÄÇ½À¤òº£Ç¯ÅÙËö¤Þ¤Ç¤Ë¼¨¤¹¡×¤è¤¦»Ø¼¨¤ò¼õ¤±¡¢²ÝÂê²ò·è¤ÎÊýË¡¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤ÎÁê¼¡¤°SNSÅê¹Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï
¡Ê°ËÅì»Ô¤Î¸«²ò¡Ë
¡ØÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤¬¸Ä¿ÍÅª¤Ë±¿±Ä¤¹¤ëSNS¤Ï¡¢°ËÅì»Ô¤¬¸ø¼°¤Ë´ÉÍý¡¦±¿±Ä¤¹¤ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç»ÔÄ¹¤Î¸Ä¿Í¤Î°Õ¸«¤ä³èÆ°Êó¹ð¤Ç¤¢¤ê¡¢°ËÅì»Ô¤Î¸ø¼°¤Ê¸«²ò¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ù
»Ô¤Î´´Éô¤Ï°ËÅì»Ô¤È»ÔÄ¹¤È¤Î¸«²ò¤¬°Û¤Ê¤ê»ÔÌ±¤Ëº®Íð¤ò¤¤¿¤¹¤¿¤á¡¢SNS¤ò¡¢º£¸å¡¢¹µ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë»ÔÄ¹¤ËÅÁ¤¨¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤¤Þ¤À¡Ö¼¿¦¡×¤«¡ÖµÄ²ñ²ò»¶¡×¤«ÂÖÅÙ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¡£Ê£¿ô¤Î»ÔµÄ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È»Ù±ç¼Ô¤È¤Î½¸²ñ¤Ç¡ÖµÄ²ñ¤ò²ò»¶¤¹¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÁûÆ°¤Î¹¹¤Ê¤ëÄ¹´ü²½¤Ç·üÇ°¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬´Ñ¸÷ÃÏ¡¦°ËÅì¤Î¥¤¥áー¥¸¥À¥¦¥ó¡£
8·î20Æü¡¢ÃÏ¸µ¤Î¾¦¹©²ñµÄ½ê¡¢´Ñ¸÷¶¨²ñ¡¢Î¹´Û¡¦¥Û¥Æ¥ë¶¨Æ±ÁÈ¹ç¤Î¥È¥Ã¥×¤Ï¡¢»ÔÄ¹¤ËÂÐ¤·¼¿¦¤òµá¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê°ËÅì´Ñ¸÷¶¨²ñ °ðÍÕ ÌÀµ× ²ñÄ¹¡Ë
¡Ö¤³¤ì¤¬¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È°ìÀÚ¤Ê¤¤¡£°ËÅì¤ÎÌ¾Á°¤¬ÎÉ¤¯½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¤â¤¦´°Á´¤Ë¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ê¥¤¥áー¥¸¡×
¡Ê°ËÅì²¹ÀôÎ¹´Û¥Û¥Æ¥ë¶¨Æ±ÁÈ¹ç¡¡ËÌÂ¼ ÂÀ°ì Íý»öÄ¹¡Ë
°ËÅì»Ô¤Î¥¤¥áー¥¸¥À¥¦¥ó¤ÇÍ½Ìó¤¹¤é¤·¤Ê¤¤¡¢ÀøºßÅª¤Ë¤½¤ì¤Ï¸¡¾ÚÉÔ²ÄÇ½¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¸«¤¨¤Ê¤¤ÉÔ°Â¤¬¤¢¤ë¡£Æþ¸ý¤Î¥¤¥áー¥¸¥À¥¦¥ó¡¢²¿¤È¤«Áá¤¯²ò·è¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢Àè½µ¤ÎÄêÎã²ñ¸«¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ä¡£
¡Ê°ËÅì»Ô¡¡ÅÄµ×ÊÝ ¿¿µª »ÔÄ¹¡Ë
¡Ö¤³¤Î²Æ¤Î´Ñ¸÷µÒ¿ô¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊó¹ð¤ò¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£½ÉÇñµÒ¿ô¤ÏÁ°Ç¯ÅÙÈñ93%¤Ë¸º¾¯¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸º¾¯ÍýÍ³¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤Æ¤ÏÊª²Á¹âÅù¤Î±Æ¶Á ¤ä¹ó½ë¤Ë¤è¤êÌî³°»ÜÀß¤¬¿¤ÓÇº¤ó¤À¤³¤È¤¬¸¶°ø¤È¤½¤Î¤è¤¦¤ËÊ¬ÀÏ¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
°ìÊý¤Ç¡¢¼ÁÌä¤¬Áê¼¡¤¤¤À¤Î¤Ï¡Ä¡£
¡Ê°ËÆ£ ·°Ê¿ ¥¥ã¥¹¥¿ー¡Ë
Q.¡Ö¿Í¿ô¡Ê´Ñ¸÷µÒ¡Ë¤¬¸º¾¯¤·¤¿¤³¤È¤Ë´Ø¤·¤Æ¥¤¥áー¥¸¥À¥¦¥ó¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤«¡©¡×
¡Ê°ËÅì»Ô¡¡ÅÄµ×ÊÝ ¿¿µª »ÔÄ¹¡Ë
¡Ö²ÄÇ½À¤È¤·¤Æ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¹Í¤¨¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤º¤Ç¤¹¤Í¡¢µÒ´ÑÅª¤Ê¥Çー¥¿¤ÎÃê½Ð¤ÈÈæ³Ó¸¡Æ¤¡¢¤³¤ì¤¬½ÅÍ×¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤ÎÊý¤·¤Ã¤«¤ê¿Ê¤á¤¿¾å¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
°ËÅì»Ô¤Î´Ñ¸÷ÃÏ¤ÇÊ¹¤«¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ä¡£
¡Ê°ËÅì»Ô²¹ÀôÎ¹´Û¥Û¥Æ¥ë¶¨Æ±ÁÈ¹ç¡¡°ëÀî µÁ¹¬ ÀìÌ³Íý»ö¡Ë
¡Ö¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤Ç¡¢ÌÂ¤Ã¤Æ¥¥ã¥ó¥»¥ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤Þ¤êÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Ãæ¤Ë¤Ï¡Ø°ËÅìÂçÊÑ¤À¤Í¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡Ù¤È¡¢¡Ø¤Þ¤¿Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¤é°ËÅì¤ËÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤¯¤«¤é¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤â¤â¤é¤Ã¤ÆÂçÊÑ¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤È»×¤¦¡£¤¿¤À¡¢¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤Ï½ÉÇñ»ÜÀß¤ËÇñ¤Þ¤Ã¤Æ¥µー¥Ó¥¹¤È¤«ÂÐ±þ¤¬¤É¤¦¤Ê¤í¤¦¤È¤¤¤¦·üÇ°¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï»ö¼Â¡£°ËÅì¤ÎÁûÆ°¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¹Ô¤Ã¤ÆÂç¾æÉ×¤«¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï°ËÅì¤Î´Ñ¸÷ÃÏ¤È¤·¤Æ¤Î¥¤¥áー¥¸¥À¥¦¥ó¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡¢Èó¾ï¤Ë¤½¤ÎÊÕ¤Ï·üÇ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¡×
»Ô¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡£
¡Ê°ËÅì»Ô¡¡º´Æ£ Ê¸É§ ´Ñ¸÷²ÝÄ¹¡Ë
¡Öº£Ç¯ÅÙ¤«¤é¡¢¿·¤¿¤Ë¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿Ä´ººÊ¬ÀÏ¤ò»Ï¤á¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿·ë²Ì¤â¤¢¤ï¤»¤ÆÊ¬ÀÏ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£Àµ¾ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Áá¤¯Àµ¾ï¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤¬°ìÈÖ¡×
¡Ê¹â»³ ´ðÉ§ ¥¥ã¥¹¥¿ー¡Ë
¡Ö°ìÏ¢¤ÎÁûÆ°¤ÇÍÉ¤ì¤ë°ËÅì»Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÅÔÆâ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¼ÂºÝ¤Ë³¹¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡×
¡ÊÅÔÆâ¤ÇŽ¥50Âå¡Ë
¡Ö»ÔÌ±¤ÎÊý¡¹ÂçÊÑ¤À¤Ê¤¢¤ÈËÍ¤é¤Ï³Ú¤·¤ó¤Ç¤Þ¤¹¤±¤É¡×
¡ÊÅÔÆâ¤ÇŽ¥60Âå¡Ë
¡ÖËÜÅö¤Î¤³¤È¸À¤¨¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ë¤È»×¤Ã¤¿¡£°ÕÃÏ¤Ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×
¡ÊÅÔÆâ¤ÇŽ¥80Âå¡Ë
¡Ö°ËÅì»Ô¤Ï¹¥¤¤ÇÎÉ¤¯¤¤¤¯¤¬¤â¤Ã¤È¤¤¤¤¤³¤È¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ ¤é¤â¤Ã¤È¹Ô¤¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¡×
¡ÊÅÔÆâ¤ÇŽ¥60Âå¡Ë
¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç¤´¤Á¤ã¤´¤Á¤ã¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤«¡£¸½ÃÏ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â»ÔÌ±¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤È»×¤ï¤ºÊ¹¤¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¡×