»°±º¡¢ÌÚ¸¶ÁÈ¡Ö¸½¾õ¤ÎÉ¾²ÁÃÎ¤ë¡×¡¡ÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×ÇÕ¡¢Âçºå¤Ç5Æü³«Ëë
¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡¦¥·¥ê¡¼¥º¡ÊCS¡Ë¤È¤·¤ÆÆüËÜ¤Ç½é³«ºÅ¤È¤Ê¤ëÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×ÇÕ¤Ï5Æü¡¢ÂçºåÉÜ¤Î´Ø¶õ¥¢¥¤¥¹¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç³«Ëë¤¹¤ë¡£4Æü¤ÏÆüËÜÀª¤¬²ñ¾ì¤Ç¼èºàÂÐ±þ¤·¡¢¥Ú¥¢¤Ç3·î¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤òÀ©¤·¤¿»°±ºÍþÍè¤Ï¡Ö¸½¾õ¤ÎÉ¾²Á¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¡×¡¢ÌÚ¸¶Î¶°ì¡Ê¤È¤â¤ËÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤Ï¡Ö¤¤¤¤Îý½¬¤ò·×²èÄÌ¤ê¤ËÀÑ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡½÷»Ò¤Çºòµ¨À¤³¦Áª¼ê¸¢2°Ì¤ÎºäËÜ²Ö¿¥¡Ê¥·¥¹¥á¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Ï¸ø¼°Îý½¬¤Ç¥Õ¥ê¡¼¡Ö°¦¤Î»¾²Î¡×¤ò³ê¤ê¡Ö²ÝÂê¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£Æ±3°Ì¤ÎÀéÍÕÉ´²»¡ÊÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤Ï¥¸¥ã¥ó¥×¤¬¹¥Ä´¡£ÃË»Ò¤ÇÄÛ°æÃ£Ìé¡Ê¥·¥¹¥á¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Ï¥µ¥ë¥³¡¼¤È¥È¡¼¥ë¡¼¥×¤Î2¼ïÎà¤Î4²óÅ¾¥¸¥ã¥ó¥×¤òÃåÉ¹¤·¤¿¡£