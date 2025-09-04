¼«Ì±ÁíºÛÁª½ä¤êÉÙ»³¸©Ï¢¡¢¸©µÄ¤é¤Ë°Õ¸þÄ´ºº¼Â»Ü¤Ø¡Ä£¸ÆüÄ«¤Ë¸øÉ½
¡¡¼«Ì±ÅÞÎ×»þÁíºÛÁª¤Î¼Â»Ü¤Î»¿ÈÝ¤ò½ä¤ê¡¢³ÆÅÔÆ»ÉÜ¸©Ï¢¤Ø¤Î°Õ»×³ÎÇ§¤Î¼êÂ³¤¤¬´Ö¤â¤Ê¤¯»Ï¤Þ¤ë¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢ÅÞÉÙ»³¸©Ï¢¤Ï¸©µÄ¤äÃÏ°è»ÙÉôÄ¹¤éÁíÌ³²ñ¤Î¹½À®°÷£±£¶£¹¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë°Õ¸þÄ´ºº¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡£±Æü¡¢ÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿µÜËÜ¸÷ÌÀ´´»öÄ¹¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡£¸·î£²£¸Æü¤ÎÌò°÷²ñ¤Ç¶¨µÄ¤·¡¢·èÄê¤·¤¿¡£°Õ¸þÄ´ºº¤Ï½ñÌÌ¤Ç¹Ô¤¤¡¢Î×»þÁíºÛÁª¤Î¼Â»Ü¤ò¡Öµá¤á¤ë¡×¡Öµá¤á¤Ê¤¤¡×¤Î£²Âò¤Ç²óÅú¤òµá¤á¡¢½ðÌ¾¡¦²¡°õ¤Î¾å¤Ç¸©Ï¢¤ËÄó½Ð¤¹¤ë¡£
¡¡²áÈ¾¿ô¤Î£¸£µ¿Í°Ê¾å¤¬¡Öµá¤á¤ë¡×¤È¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¸Â¤ê¡¢¸©Ï¢¤È¤·¤ÆÎ×»þÁíºÛÁª¤Ë»¿À®¤¹¤ë°Õ»×¤òÅÞËÜÉô¤Ë²óÅú¤¹¤ë¡£
¡¡¸©Ï¢¤Ø¤Î²óÅú¤Ï£¹·î£·Æü¸á¸å£µ»þÉ¬Ãå¤È¤·¡¢ÊÖÁ÷¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤äÈ½ÆÉ¤Ç¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ê¤É¤Ï¡Öµá¤á¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ°·¤¦¡£·ë²Ì¤Ï£¸ÆüÄ«¤Ë¸øÉ½¤¹¤ëÍ½Äê¡£
¡¡°ìÊý¡¢ÁíÌ³²ñ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ï¡¢¸©Ï¢¾ïÇ¤¸ÜÌä¤ò²òÇ¤¤µ¤ì¤¿ÅÄÈªÍµÌÀ½°±¡µÄ°÷¤ò½ü¤¯¸©Áª½Ð¤Î¹ñ²ñµÄ°÷£³¿Í¤â´Þ¤Þ¤ì¤ë¤¬¡¢º£²ó¤Î°Õ¸þÄ´ºº¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ï¤·¤Ê¤¤¡£¹ñ²ñµÄ°÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢»¿À®¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢ËÜ¿Í¤¬½ñÌÌ¤òÅÞËÜÉô¤ËÄó½Ð¤¹¤ë¤¿¤á¡£