¡¡¾´ý¤ÎÆ£°æÁïÂÀ²¦ºÂ¡ÊÎµ²¦¡¢Ì¾¿Í¡¢²¦°Ì¡¢´ý²¦¡¢²¦¾¡¢´ýÀ»¡¢23¡Ë¤Ë°ËÆ£¾¢±Ã²¦¡Ê22¡Ë¤¬Ä©Àï¤¹¤ëÂè73´ü²¦ºÂÀï¸ÞÈÖ¾¡Éé¤¬9·î4Æü¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¡¦¥»¥ó¥È¡¼¥µÅç¤ÇÂè1¶É¤ÎÂÐ¶ÉÃæ¤À¡£¸á¸å¤Î¤ª¤ä¤Ä¤Ë¤Ï¡¢Æ£°æ²¦ºÂ¤¬¡Ö¥Þ¥ó¥´¡¼¥µ¥´¡×¤òÃíÊ¸¡£Ê¹¤¤Ê¤ì¤Ê¤¤Ì¾Á°¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤â¶½Ì£ÄÅ¡¹¤ÎÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¡Ö¿§¤¬Æî¹ñ¡×¤ÊÆ£°æ²¦ºÂ¤Î¤ª¤ä¤Ä¡È¥µ¥´¡É
¡¡¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤òÉñÂæ¤ËÁè¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÃíÌÜ¤Î¥·¥ê¡¼¥º³«ËëÀï¤ÏÃæÈ×¤«¤éÇòÇ®¤Î½ªÈ×Àï¤Ø¡£ÂÐ¶É¼¼¤Î¶ÛÄ¥´¶¤Ï¶Ë¸Â¤Þ¤Ç¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ÃÏ»þ´Ö¤Î¸á¸å3»þ¡ÊÆüËÜ»þ´Ö¸á¸å4»þ¡Ë¤Ë¤Ï¤ª¤ä¤Ä¤Î»þ´Ö¤ò·Þ¤¨¡¢Î¾¼Ô¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÃíÊ¸ÉÊ¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Æ£°æ²¦ºÂ¤¬ÃíÊ¸¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥Þ¥ó¥´¡¼¥µ¥´¡×¤È¥¢¥¤¥¹¥ì¥â¥ó¥Æ¥£¡¼¡£¡È¥µ¥´¡É¤ÏÇ®ÂÓÄãÃÏ¤Î¼¾ÃÏ¤ËÀ¸¤¨¤ë¥ä¥·²Ê¤Î¿¢Êª¤«¤éºÎ¤ì¤¿¥Ç¥ó¥×¥ó¤Î¤³¤È¤ò»Ø¤·¡¢¥¿¥Ô¥ª¥«¤Î¤è¤¦¤Ê¤Ä¤Ö¤Ä¤Ö¥â¥Á¥â¥Á¿©´¶¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¿©ºà¤À¡£¥Þ¥ó¥´¡¼¤È´»µÌÎà¤Î¥Ý¥á¥í¤Î¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê»ÀÌ£¤Ë¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¥ß¥ë¥¯¤ÎÍ¥¤·¤¤´Å¤µ¤¬¥Þ¥Ã¥Á¤·¤¿°ïÉÊ¤Ç¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ëÄêÈÖ¥¹¥¤¡¼¥Ä¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤Ï¤Þ¤ÀÃÎÌ¾ÅÙ¤¬¹â¤¯¤Ê¤¤¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ÎÅÐ¾ì¤È¤¢¤ê¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÆî¹ñ¤Ã¤Ý¤¯¤Æ¤è¤¡×¡Ö¥È¥í¥Ô¥«¥ë¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤¶¤ó¤Þ¤¤¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤¤¤¤¤è¤Í¡×¡Ö¿©´¶µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ö¿©¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Í¡×¡Ö¥¿¥Ô¥ª¥«¤ß¤¿¤¤¤Ê¡©¡×¡Ö¥Ð¥Ð¥í¥¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¡©¡×¤Ê¤ÉÈ¿¶Á¤¬¼¡¡¹¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢°ËÆ£±Ã²¦¤Ï¡Ö¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥ ¥Õ¥ë¡¼¥ÄÅº¤¨¡×¤È¥¹¥¤¥«¥¸¥å¡¼¥¹¤ò¥ª¡¼¥À¡¼¡£¥«¥Ã¥È¤µ¤ì¤¿¥¹¥¤¥«¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤¿¥¸¥å¡¼¥¹¤ÏÂÐ¶É¾ì¤Ë±¿¤Ð¤ì¡¢°ËÆ£±Ã²¦¤¬¡È¥·¥ã¥¯¥Ã¡É¤È¥¹¥¤¥«¤òËËÄ¥¤ëÍÍ»Ò¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£
