½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤È¶âÀµ²¸Áí½ñµ¤¬¶á¤¯¼óÇ¾²ñÃÌ¼Â»Ü¤Ø¡¡¶áÇ¯¤ÏËÌÄ«Á¯¤¬³Ë¼Â¸³¤ÎÆ°¤¸«¤»´Ø·¸Îä¤¨¹þ¤à
Ãæ¹ñ³°Ì³¾Ê¤Ï4Æü¸á¸å¡¢ÃæÄ«¼óÇ¾²ñÃÌ¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶ñÂÎÅª¤Ê»þ´Ö¤Ë¤Ï¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
Ãæ¹ñ³°Ì³¾Ê¤Ï4Æü¡¢½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤È¶âÀµ²¸Áí½ñµ¤¬¶á¤¯¼óÇ¾²ñÃÌ¤ò¹Ô¤¤¡¢ÃæÄ«´Ø·¸¤ä¸ß¤¤¤Ë´Ø¿´¤¬¤¢¤ë¶¦ÄÌ¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤À°Õ¸«¸ò´¹¤ò¹Ô¤¦¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñ³°Ì³¾Ê¤Ï¡¢ÃæÄ«¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ï½ÅÍ×¤Ê°ÕµÁ¤¬¤¢¤ê¡¢Ãæ¹ñ¤ÏËÌÄ«Á¯¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÅÁÅýÅª¤ÊÍ§¹¥¶¨ÎÏ´Ø·¸¤òÈ¯Å¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶âÁí½ñµ¤Ï¡¢ËÌµþ¤òË¬ÌäÃæ¤Ç3Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿·³»ö¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Î¼°Åµ¤ÇÎ¾¼óÇ¾¤Ï¡Ö²ñ¤¦¤Î¤Ï6Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤È¿Æ¤·¤²¤Ë¸ÀÍÕ¤ò¸ò¤ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¶áÇ¯¤Ï¡¢ËÌÄ«Á¯¤¬³Ë¼Â¸³¤ÎÆ°¤¤ò¸«¤»¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤«¤éÃæÄ«´Ø·¸¤ÏÎä¤¨¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£