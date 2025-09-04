暮らしに溶け込むデザインで快適な使い心地。【フレシャス】のウォーターサーバーがAmazonに登場中‼
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
富士山の天然水をもっと身近に【フレシャス】のウォーターサーバーがAmazonに登場!
スマイルSALEで、欲しかったアレもコレもまとめ買い♪
Amazonの大型セール「スマイルSALE」が8/29(金)9:00〜9/4(木)23:59の7日間限定で開催！普段よりずっとおトクなこのチャンス、見逃したらもったいない！
フレシャスのウォーターサーバーは、プロダクトデザイナー安積伸が手がけた、機能美と空間調和を追求したウォーターサーバー。横幅26センチメートルのスリムな設計で、リビングやキッチン、ワンルームにもすっきりと収まり、インテリアの一部としても楽しめる。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
冷水・温水はボタンひとつで出水可能。レバーを排した設計により、カップや鍋にも注ぎやすく、操作性も高い。温水にはチャイルドロックを搭載し、小さなお子様のいる家庭でも安心して使える。こうした安全性が評価され、キッズデザイン賞も受賞している。
→【アイテム詳細を見る】
使い捨てボトルを採用しており、使用後は小さく潰して家庭ごみとして処分可能。空ボトルの保管や回収の手間がなく、快適な使い心地を実現する。
→【アイテム詳細を見る】
さらに、サーバー内部を定期的に紫外線で照射し、天然水を常に清潔な状態に保つ。
使用する水は、富士山の標高1,000メートル地点から採水された「フレシャス富士」。ほのかな甘みとまろやかな後味が特徴で、希少なミネラル・バナジウムを含む、自然の恵みをそのまま味わえるアイテムだ。
富士山の天然水をもっと身近に【フレシャス】のウォーターサーバーがAmazonに登場!
スマイルSALEで、欲しかったアレもコレもまとめ買い♪
Amazonの大型セール「スマイルSALE」が8/29(金)9:00〜9/4(木)23:59の7日間限定で開催！普段よりずっとおトクなこのチャンス、見逃したらもったいない！
フレシャスのウォーターサーバーは、プロダクトデザイナー安積伸が手がけた、機能美と空間調和を追求したウォーターサーバー。横幅26センチメートルのスリムな設計で、リビングやキッチン、ワンルームにもすっきりと収まり、インテリアの一部としても楽しめる。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
冷水・温水はボタンひとつで出水可能。レバーを排した設計により、カップや鍋にも注ぎやすく、操作性も高い。温水にはチャイルドロックを搭載し、小さなお子様のいる家庭でも安心して使える。こうした安全性が評価され、キッズデザイン賞も受賞している。
→【アイテム詳細を見る】
使い捨てボトルを採用しており、使用後は小さく潰して家庭ごみとして処分可能。空ボトルの保管や回収の手間がなく、快適な使い心地を実現する。
→【アイテム詳細を見る】
さらに、サーバー内部を定期的に紫外線で照射し、天然水を常に清潔な状態に保つ。
使用する水は、富士山の標高1,000メートル地点から採水された「フレシャス富士」。ほのかな甘みとまろやかな後味が特徴で、希少なミネラル・バナジウムを含む、自然の恵みをそのまま味わえるアイテムだ。