anoが、2026年3月から5月にかけて9都市を巡る自身初の全国ホールツアー『ano HALL TOUR 2026』を開催する。あわせて、新曲「KILL LOVE」のMVを公開した。

全国ホールツアーの開催は、9月3日に行った自身初の日本武道館ワンマン公演『呪いをかけて、まぼろしをといて。』の最後に発表。同ホールツアーのチケットは、anoオフィシャルファンクラブ CLUB DENTAL MOUSE会員先行（抽選）が、9月15日23時59分まで受付中だ。詳細は特設サイトへ。

さらに、アーティスト活動5周年を迎える本日9月4日リリースの両A面シングル『呪いをかけて、まぼろしをといて。』より、収録曲の新曲「KILL LOVE」のMVを公開。MVは、中田みのりが監督を務め、ano本人の出演とともに楽曲の世界観をストーリーに落とし込み、三木彩音と山口翼が出演している。

なお、9月3日の日本武道館公演は、10月25日にU-NEXTにて独占配信となる。

（文＝リアルサウンド編集部）