「アマチュアレベルのお粗末さ」頼みの久保建英も精彩を欠いたソシエダを番記者が糾弾。混迷するクラブの会長にも苦言「監督、選手、ファン…全員を苛立たせた」【現地発】
ラ・リーガ第３節で、レアル・ソシエダは敵地カルロス・タルティエレでのオビエド戦を０−１で落とし、タケ・クボ（久保建英）は低調なプレーにとどまった。まだシーズンは始まったばかりだが、昇格組相手の敗北は、ソシエダの今後を暗示する大きな意味を持つかもしれない。
前半だけで８回ものチャンスを逃し、カウンター一発で敗れた。しかもその失点の場面での守備対応は、一気にドリブルで持ち上がるハイセム・ハッサンの後ろを並走するレアンデル・デンドンケルに折り返しをドフリーで走り込み決められるというアマチュアレベルのお粗末さだった。
もっとも、これは必然の結果だったとも言える。移籍市場がクローズする１日の夜にどこで寝るのか分からないチームメイトが10人近くいる状態で、試合の準備をするのはそもそも不可能だからだ。去就に関する様々な噂が飛び交う中では、最低限の競争力を維持することは困難だ。
この夏、ソシエダの会長はこれまでの自分を凌駕し、全員を苛立たせる離れ業をやってみせた。現場とフロントの間に立たされ疲労困憊した新スポーツディレクター、最後の最後まで誰が加入し、誰が退団するかも分からず、ロッカールームの扉を開け放たれたままにされた新監督、残留した選手、退団した選手、最も忍耐強い者でさえも怒り、動揺したファンと関わった人間すべてだ。
激動の移籍市場を経て、ソシエダが期待を裏切った昨シーズンよりも優れたチームになったかどうかを議論しているのではない。その座が安泰の主力も、構想外を受けながら、去就が宙に浮いたまま行動を共にしなければならない選手たちと友人関係にあることを忘れてはならない。そんな中、プロ意識を持って最善を尽くせというのは酷な要求だ。
タケももちろんその１人だった。しかもやや無鉄砲だが勇敢で攻撃的なオビエドの左SBラヒム・アルハサンに手を焼き、決定的なチャンスをほとんど作れなかった。縦関係を形成したホン・アランブルが必要以上に攻め上がったことで、ドリブル突破のスペースが少なくなってしまったこともマイナスに響いた。脅威を与えても、何の結果も生まれなかった。
見せ場と言えるのは、６分の相手GKの正面に行った力のないシュート、32分のドリブルで相手２人を引きつけておいてアランブルにボールを届け、アイエン・ムニョスのシュートが枠を外れたチャンスの起点となったプレー、35分のドリブルで切り込み、右足で放った左ポストをかすめるシュートの３つだけだった。
後半は、他のチームメイトと同様に存在感を失い、65分に交代でピッチを後にした。この序盤、アンデル・バレネチェアが好調ぶりを維持しているが、ただ彼のプレーは見せかけだけに終わることが多い。確かに果敢に仕掛けて相手ゴールに迫り、時折素晴らしいプレーを披露するが、結局、大した成果は残せない。
その点がタケと異なる点で、ゴールを決めればソシエダは負けないという不敗神話は決して偶然ではない。ラ・リーガは２週間のインターナショナルブレイクに入った。もちろんこの結果がターニングポイントとなるかどうかは、今後の取り組み次第だ。
ヤンヘル・エレーラとカルロス・ソレールという新戦力２人を加えてリスタートだ。新生ソシエダが、昨シーズンよりも良い戦いをするのかじっくり見届けたい。
取材・文●ミケル・レカルデ（ノティシアス・デ・ギプスコア）
翻訳●下村正幸
