お笑いタレントのカンニング竹山（54）が4日、TBS系「ゴゴスマ〜GOGO！smile〜」（月〜金曜後1・55）にコメンテーターとして生出演し、自民党総裁選の前倒し実施を巡る動きに疑問を呈した。

7月の参院選で惨敗したことを受け、事実上、石破茂首相への退陣勧告となる総裁選の前倒しで実施するかについて、選挙管理委員会は、意思確認の書面を8日に党本部へ提出するよう求めている。党所属の国会議員295人と、都道府県連代表者47人の過半数172人を超えれば、総裁選前倒しが決定する。

選挙3連敗という結果から、党内では石破降ろしの声が根強いが、一方で世論調査では、石破内閣への支持率が40％台と上昇傾向にある。竹山は「石破さんもめちゃくちゃいろいろやったとは思いませんけど、この間の参院選挙に自民党が負けたのは、国民がどういうイメージを持ったかって、一番のキーワードは裏金じゃないですか？そこで自民党離れが始まったわけですよね。なぜ裏金問題ができたのかとか、解決しないままずっときていますよね」と指摘。党派閥の政治資金パーティーを舞台にした裏金事件を挙げた。

国民からの厳しい声に向き合わず、政治不信を招いたとの指摘もある。竹山は「石破総理が誕生して、結局、裏金関係の議員とか、そのへんとか残っている人が次、“石破辞めろ”と言っているわけですよね？構図としては」と問題視し、「新しい総理になったら、裏金もなかったことになりますよね」と皮肉まじりに語った。

安倍晋三元首相は長期政権を築いたが、ここ数年は短命の政権が多い印象も口に。「次の総理が決まっても、どうせ辞めろってなるでしょう？ここ何年か、任期満了で辞めた人ってそんないないでしょう」と、あきれ気味に指摘していた。