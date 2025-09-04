¡ÈÆüËÜÎ¹¹ÔÃæ¤Î¥Þ¥Ê¡¼°ãÈ¿¡É¤Ç±ê¾å¤·¤¿´Ú¹ñ¸µ¥¢¥¤¥É¥ë½÷Í¥¤¬¼Õºá¡Ö¤´»ØÅ¦¤ò¸¬µõ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¡Ä¡×
½÷Í¥¤Î¥ß¥ó¡¦¥É¥Ò¤¬¡¢ÆüËÜÎ¹¹ÔÃæ¤Î¥Þ¥Ê¡¼°ãÈ¿ÁûÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂ¨ºÂ¤Ë¼Õºá¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ß¥ó¡¦¥É¥Ò¤Î¡ÈÆüËÜ¤Ç¤Î¥Þ¥Ê¡¼°ãÈ¿¡É
¥ß¥ó¡¦¥É¥Ò¤Ï9·î4Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡Ö·ÚÎ¨¤Ê¹ÔÆ°¤ÇÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Ë¤´ÉÔ²÷¤Ê»×¤¤¤ò¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¤¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¼ÕºáÊ¸¤ò·ÇºÜ¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¸ø¶¦¤Î¾ì¤Ç·¤¤òÍú¤¤¤¿¤Þ¤ÞÂ¤ò°Ø»Ò¤Ë¾è¤»¤¿»ä¤Î»Ñ¤Ï·è¤·¤ÆË¾¤Þ¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸ø¿Í¤È¤·¤Æ¤â¤Ã¤ÈÃí°Õ¤¹¤Ù¤¤Ç¤·¤¿¡£³§¤µ¤ó¤«¤é¤Î¤´»ØÅ¦¤ò¸¬µõ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¡¢¿¼¤¯È¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Ïº³ºÙ¤Ê¹ÔÆ°°ì¤Ä¤Ë¤âÃí°Õ¤òÊ§¤¤¡¢¿®Íê¤µ¤ì¤ë»Ñ¤ò¤ª¸«¤»¤Ç¤¤ë¤è¤¦ÅØÎÏ¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
ÀèÎ©¤Ã¤Æ2Æü¡¢¥ß¥ó¡¦¥É¥Ò¤ÏÊì¿Æ¤È¤ÎÆüËÜÎ¹¹Ô¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¡£¤½¤ÎºÝ¡¢ÀçÂæ¶õ¹Á¤Ç·¤¤òÍú¤¤¤¿¤Þ¤Þ°Ø»Ò¤ËÂ¤ò¾è¤»¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤³¤È¤Ç±ê¾å¡£¡Ö¸ø¶¦¤Î¾ì¤Ç¤Î¥Þ¥Ê¡¼°ãÈ¿¤À¡×¤ÈÈãÈ½¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤¿¡£
¥ß¥ó¡¦¥É¥Ò¤Ï1994Ç¯9·î25ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î30ºÐ¡£2012Ç¯¤Ë¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡ÖTiny-G¡Ê¥¿¥¤¥Ë¡¼¥¸¡¼¡Ë¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢Íâ2013Ç¯ÊüÁ÷¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø±þÅú¤»¤è1994¡Ù¤Ç¤Î¥Á¥ç¡¦¥æ¥ó¥¸¥óÌò¤ò±é¤¸¤Æ½÷Í¥³èÆ°¤â¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤â¡Ø¤Î¤À¤á¥«¥ó¥¿¡¼¥Ó¥ì ¡Á¥Í¥¤¥ë ¥«¥ó¥¿¡¼¥Ó¥ì¡Ù¡ØËâ½÷Êõ´Õ¡¡¡Á¥Û¥¸¥å¥ó¡¢¼ã¤Æü¤ÎÎø¡Á¡Ù¡Ø¥¥ß¤ËÌÔ¥À¥Ã¥·¥å ¡ÁÎø¤Î¤æ¤¯¤¨¤Ï¡©¡Á¡Ù¡Ø»ä¤ÎID¤Ï¥«¥ó¥Ê¥àÈþ¿Í¡Ù¡Ø¥¥ß¤ÈËÍ¤Î·Ù»¡³Ø¹»¡Ù¤Ê¤É¤Î¥É¥é¥Þ¤ä¡¢±Ç²è¡Øè¤»³µûÉè ¥Á¥ã¥µ¥ó¥ª¥Ü¡Ù¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¡£ºòÇ¯¤«¤é·ÝÇ½»öÌ³½êPA¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÈÀìÂ°·ÀÌó¤ò·ë¤Ó¡¢¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£