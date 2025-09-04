ユジン＆チ・ヒョヌ主演「ファーストレディ」Leminoプレミアムで日韓同日・日本独占配信決定
【モデルプレス＝2025/09/04】Leminoプレミアムでは、9月24日より、MBN新水木ドラマ「ファーストレディ」（全12話／毎週水曜・木曜23時50分最新話更新予定）を日韓同日・日本独占配信する。
【写真】Lemino、韓流・アジア人気作品ランキング
本作は、、大統領に当選した夫が、将来のファーストレディとなる妻に離婚を要求するという前例のない出来事をきっかけに展開される物語を描いたドラマ。大統領就任までの残り67日間、大統領当選者夫婦の息詰まる対立の中で浮上する政界の陰謀と家族の秘密を、スピード感たっぷりに描く。
ドラマ「ドリームハイ2」、「身分を隠せ」や映画「スーパースターカム・サヨン」などで実力を証明したキム・ヒョンワン作家が、6年間の準備期間を経て執筆を完成させた作品で、「ペントハウス」のユジンと「紳士とお嬢さん」のチ・ヒョヌが主演を務める。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆「ファーストレディ」日韓同日・日本独占配信へ
