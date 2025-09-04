考はネルラを庇う？

阿部サダヲ（55）と松たか子（48）が共演するテレビ朝日のマリッジ・サスペンス「しあわせな結婚」（木曜午後9時）が、全9回のうち第7回まで終了した。謎解きはかなり歯ごたえがあり、到達点はまだ見えない。【高堀冬彦／放送コラムニスト、ジャーナリスト】

＊＊＊

【写真】父の腕を組んで…久方ぶりの共演となった「松たか子」「松本白鸚」親子

第7回はネルラ（松）の18歳年下の弟・鈴木レオ（板垣李光人）の部屋から、火が出た。煙に巻かれたレオには意識がなかった。

15年前、ネルラの婚約者だった画家・布勢夕人（玉置玲央）を殺したのはレオなのか。自分の身代わりに叔父の鈴木考（岡部たかし）が警察へ出頭したから、責任を感じて自死を図ったのか。いや、レオを犯人とする証拠はまだ何もない。

阿部サダヲと松たか子

この火災時、意識のないレオの顔を見ていたネルラは、布勢の死に顔を思い出す。殺人現場で聞いた声の記憶も蘇った。考の声だった。こう言っていた。

「おまえはやってない。いいか、この人を殺したのはオレだ。分かったな」

考から「おまえ」と呼ばれた人物が犯人だ。しかし誰なのかは分からない。レオかネルラか。考の口調が命令調だったから、2人の父親である鈴木寛（段田安則）の可能性はない。考にとって寛は兄だからである。

考が警察に出頭したのは第6回だったが、ネルラの蘇った記憶によると、事件発生時から身代わりになることを決めていたことになる。その人物として第一に考えられる人物はネルラである。

考とネルラは25年前、彼女の弟・五守を連れて海水浴に行き、溺死させてしまった。そのとき五守は6歳。ネルラは浜辺で半狂乱になった。この1年前には母親が亡くなったこともあり、ネルラは底知れぬ悲しみに襲われた。

ネルラは当時を振り返り、こう言っている。「叔父と私は五守を死なせた罪を同じ重さで背負った」（第3回）。2人には共犯意識があるわけだ。考は年長者なので、ネルラ以上の罪悪感をおぼえたのではないか。

以上の条件で考がネルラの身代わりになったら、ちょっと弱い。釈然としない。では、母親と五守を失ったネルラが、そのショックによって人格まで変化してしまったら、どうだろう。考はネルラの人生を狂わせてしまった責任を感じ、身代わりになるのではないか。

仮説を書かせていただきたい。ネルラは相次ぐ肉親の死のショックによって、二重人格となったのではないか。突飛な話ではない。人間は強いストレスやトラウマがあると、それから自分を守るため、別人格が生まれることがある。

そうであった場合、ネルラの人物評が良し悪しさまざまであることの説明も付く。ネルラの自画像の表情が恐ろしいことも腑に落ちる。以上、あくまで仮説である。

五守を殺したのはネルラ？

ネルラは異様とも思える言葉をサラリと口にする。第5回だった。

「私は布勢を殺していないが、五守は殺した」

弟の水難事故と、元婚約者の死を同一線上に語るのは不自然だ。水難事故にはまだ伏せられた部分がありそう。

最終回まで残り2回だが、いまだ謎だらけ。ネルラは第8回の予告で、「やっぱり私が布勢を殺したのかもしれない」とつぶやいたが、真実性は不明だ。

地味だが大きな謎は、布勢の人物像である。はっきりしていない。どんなミステリーも被害者像が分からないと、全容が見通しにくい。脚本を書いている大石静氏があえてそうしたのだろう。

ネルラは布勢がレオの偽装誘拐を企てたことを夫で敏腕弁護士の原田幸太郎（阿部）に明かした。第5回のことだ。偽装誘拐は布勢が殺される1ヶ月前に起きた。

ネルラによると、画家としての才能に限界を感じた布勢が、廃業してイタリアンレストランの経営に乗り出そうとした。そこで寛に出資を要請したものの、断られたため、嫌がらせで誘拐の真似事をした。ネルラの話だけ聞くと、布勢はろくでなしである。

ところが、布勢と親しかった画商・三杉孝俊（森本のぶ）の証言は正反対。三杉は警視庁刑事・黒川竜司（杉野遥亮）に対し、「布勢は（最新作の）絵が完成したら、あの女と正式に結婚すると言っていた」と語った。布勢は創作意欲を失っていなかった。レストランの話も三杉は聞いていない。第7回だった。

三杉はネルラのことは酷評した。「（布勢の死を知ったとき）あの女にやられたと思いました」。ネルラと三杉のどちらかがウソを吐いている。ウソを吐かなくてはならない理由もこれから分かるのだろう。

布勢、ネルラと美術大で同級生だった小畑武尊（高木トモユキ）もネルラには良い印象を抱いていない。

「（布勢とネルラの）婚約は意外でした。布勢はスターで、ネルラはモブ（群衆）でしたから。布勢の才能を潰したのはネルラですよ」（第6回）

ネルラも布勢をダメにしたのは自分だと認めている。

「彼を破滅させたのは私」（第2回）

ここで、ちょっとした疑問が生じる。どうしてネルラが布勢を破滅に追い込めたのか？ その手口もまだ明らかにされていない。

ネルラは悪女か

本当は布勢が善人で、ネルラが悪女なのか。善悪の位置関係が最終盤まで分からないミステリーはそう多くない。これも大石氏があえてそうした。ラスト直前にボリュームを割くつもりだったのだろう。

ネルラの人物像を調べ尽くしているはずの黒川の言葉さえ曖昧だ。

第6回、黒川は原田にこう言った。

「奥さんは意図せずまわりを振りまわしたり、翻弄したり、傷つけたりする人です。注意してください」

これでは悪女か聖女かよく分からない。

たとえネルラが二重人格などではなく、単なる悪女であろうが、この物語は矛盾が生じない。原田との出会いはあまりに不自然だった。ネルラが布勢殺しの疑いから逃れるため、原田を誘惑したという見方が出来る。

第1回、ネルラは原田と病院のエレベーター内で鉢合わせになった。原田は足の血栓が胸部に回ってしまい、入院していた。

ネルラは面識のない原田に紙袋を手渡す。「あげます」。原田が中を開けると、現金数万円と「父がお世話になりました」と書かれたメッセージなどが入っていた。医師宛のお礼だった。

ネルラは普通なら不審者扱いだろうが、原田はネルラに一目惚れ。連日、LINEを送る。それに応える形でネルラは退院日に迎えに来た。

「来ました、お迎えに。あの、ウチ来ませんか」。そのままスピード婚である。現金入りの紙袋は本当に医師に渡すものだったのか？ そんな疑問を抱かれても仕方がない。事実、医師に渡していないのだから。

鈴木家一丸となってネルラと原田を結婚させたフシすらある。目的はもちろん警察からネルラを守るためだ。

第2回、寛と考の間でこんなやり取りがあった。原田が気に食わないとボヤく寛に対し、考は意味ありげにこう言った。

「ネルラが明るくなったんだから、いいでしょうよ。ネルラにはこの男が必要だ」

冷めた口調だった。原田に利用価値があるから結婚させたと言わんばかりだった。

一方で原田はネルラの過去も人柄も一切知らず、鈴木家の内情も分からずに結婚したのだから、かなり迂闊である。半面、だからこの物語は成立している。原田が薄皮を剥がすように事実を徐々に知るから、この物語は面白い。

このドラマは阿部と松のダブル主演作のようにも見える。だが、そうではない。露出量は同等であるものの、主演は阿部で松は相手役である。

ネルラという特異な女性と結ばれた原田が、翻弄される様子が物語の軸になっているからだ。最終的には原田の結婚が幸せかどうかが問われる。

高堀冬彦（たかほり・ふゆひこ）

放送コラムニスト、ジャーナリスト。1990年にスポーツニッポン新聞社に入社し、放送担当記者、専門委員。2015年に毎日新聞出版社に入社し、サンデー毎日編集次長。2019年に独立。前放送批評懇談会出版編集委員。

デイリー新潮編集部