◇フィギュアスケート チャレンジャーシリーズ 木下グループ杯（５日開幕、関空アイスアリーナ）

ペアで昨季世界王者の「りくりゅう」こと三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）が４日、本番会場で取材に応じた。国内で行われる国際大会。三浦は「とりあえずは（今季）初戦、それとフリープログラムを変更したので。その現状の評価を知りたい」と、今大会へ意気込んだ。

２６年ミラノ・コルティナ五輪シーズンの今季、新たなフリープログラムは映画「グラディエーター」。木原は「もともと、２人とも滑りたいという話はしていた」と語った。「今回のテーマは戦いではなくて、自分たちが今まで切り開いてきた運命。自分たちの道は自分たちで切り開く、そういうテーマ」。三浦は「コーチにも、毎日『練習が五輪だと思ってやりなさい』と言われていて、その気持ちで毎日やっています」と思いを明かした。

２２年北京五輪は、日本勢初の７位入賞。２３年には同じく初めて世界選手権で優勝するなど「りくりゅう」で道を切り開いてきた。木原は「先シーズンは初戦から全力で臨みすぎて空回りしてしまったので。楽しんで、一つ一つの技に自信を持てるようにしていきたい」と、自然体での今季初戦を見据えた。