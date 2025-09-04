（スタジオ解説）

（徳増 ないる キャスター）

気になる台風の進路など最新の情報を 気象予報士の松浦さんに聞きます。お願いします。



（松浦 悠真 気象予報士）

台風15号は、あす5日にかけて、静岡県内に最接近ということで、これから雨が強まるところが多くなっていきます。



現在の台風15号ですけれども、午後5時の推定で宮崎県の付近を進んでいます。これからもうしばらくは北上をしていきまして 明日に日付が変わりますと東寄りに向きを変えていきそうです。西日本の太平洋側のあたりを進んだ後は、静岡県の南海上、あるいはかなり陸地に近いところまで進んでくる予想になっていまして、この予報円でいきますと5日の金曜日午後3時ごろの予報円がここですので、あす5日の午後が県内に最接近ということになるんですね。





ただ、今回の台風は接近前から大雨に警戒が必要です。今回の台風15号と似たような雨の降らせ方をした事例があります。過去の事例を見ていきますと、2022年の9月の台風15号。この時は南海上から台風が進んできていたんですが、静岡では最大雨量、24時間雨量が400ミリを超えました。また、去年の台風10号、8月ですね。この時も300ミリを超える大雨となったんですが、共通して言えるのは、台風が西側から進んできて、南寄りの風で、非常に暖湿な空気が入ってきて、入り続けるパターンだったんですね。今回も、台風15号は西日本からやってきますので、同じような風の吹き方になりますので、このような、かなりの大雨になってもおかしくないという状況なんですね。今後の雨雲の予想ですが、今夜は、それほど活発な雨雲は広い範囲には予想されていないんですが、局地的には非常に激しい降り方になる恐れがあります、そしてあす5日に日付が変わりまして、早朝あたりになってきますと、広い範囲に活発な雨雲がかかるようになってきています。日中になりますと台風本体の雨雲がやってきますので、かなり広い範囲での大雨ということになっていきそうですね。今回の台風15号の特徴をまとめました。最接近は、あすの午後となりますが、接近前から大雨に警戒が必要です。今回かなり暖湿気流が強いですので、あすの昼過ぎにかけましては、線状降水帯が発生する恐れがありまして、災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。また、竜巻などの激しい突風のリスク…、指数がかなり高く出ていまして、発生してもおかしくないかなという状況になりますので、今夜はシャッターなどは閉めてお休みください。