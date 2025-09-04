「初さんま」三倉茉奈、秋が香る“おうちごはん”を披露 「秋色満載のごはん美味しそう!!」「素敵なお料理」と反響
俳優で双子“マナカナ”の姉である三倉茉奈（39）が2日、自身のインスタグラムを更新。“秋が香る”「おうちごはん」を披露した。
【写真】「秋色満載のごはん美味しそう!!」さんまの塩焼きなど“秋香る”おうちごはん披露の三倉茉奈
茉奈は「初さんま」と書き出し、さんまの塩焼きを中心にした手料理が並ぶ食卓の写真をアップ。「今日の晩御飯は、ちょっと秋を意識。まだまだめちゃくちゃ暑いけどね 食事だけでも！」と明かし、「秋刀魚の塩焼き、キノコとごぼうの炊き込みご飯、手羽中の甘辛揚げ、卵焼きなどなど」と、食卓に並んだ秋らしい料理の数々を紹介した。
旬の魚・さんまの塩焼きの食べ方については「すだちをかけるだけで一気に秋を感じられるのでおすすめ！(食べてもないのに松茸を感じた)」と“裏技”をつづった。
コメント欄には「秋色満載のごはん美味しそう!!」「秋の味覚」「美味しそう」「食べたい」「素敵なお料理」などの声が寄せられている。
茉奈は2019年2月2日に、以前より交際していた同じ歳で関西出身の一般男性と結婚。20年12月に第1子女児を出産した。
