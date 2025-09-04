米津玄師×宇多田ヒカル「JANE DOE」など収録の新シングル 全3形態パッケージ詳細が明らかに
米津玄師が、劇場版『チェンソーマン レゼ篇』の主題歌「IRIS OUT」、そして宇多田ヒカルとの共作となるエンディングテーマ「JANE DOE」を収録した16thシングル「IRIS OUT / JANE DOE」のパッケージ写真を公開した。あわせて両楽曲のデジタル配信日が決定。「IRIS OUT」は9月15日、「JANE DOE」は9月22日より各配信プラットフォームでリリースされる。
【画像】「IRIS OUT / JANE DOE」のIRIS OUT盤、JANE DOE盤、通常盤の商品画像 ホログラムステッカーも！
さらに、テレビアニメ『チェンソーマン』オープニングテーマ「KICK BACK」のリミックス版「KICK BACK（Frost Children Remix）」も、9月5日より配信スタートする。
シングル「IRIS OUT / JANE DOE」は、9月24日にCDリリース。初回限定仕様の「IRIS OUT盤」「JANE DOE盤」、そして通常盤の3形態で展開される。「IRIS OUT盤」は、米津による描き下ろしのレゼのポラロイドやアクリルスタンドがポーチケースに収められた仕様。「JANE DOE盤」は、割れたガラスをモチーフにした破片ケース、CDとDVDがセットになっており、DVDには劇場版の本予告、「KICK BACK」のミュージックビデオおよびライブ映像が収録される。通常盤は、描き下ろしジャケット仕様のジュエルケースとなる。
また、全形態共通で、ホログラムステッカー（「IRIS OUT」「KICK BACK」の絵柄による2枚セット）が先着特典として付属。さらに初回特典として、『米津玄師 2026 TOUR / GHOST』チケット2次先行の申込用シリアルナンバーが封入される。応募期間は9月22日正午から9月28日午後11時59分まで。
今回の2曲は、9月19日公開の劇場版『チェンソーマン レゼ篇』の主題歌およびエンディングテーマとして書き下ろされたもの。「IRIS OUT」は米津が単独で、「JANE DOE」は米津と宇多田の初共作となる。
「KICK BACK」は、アメリカレコード協会（RIAA）よりゴールド認定を受け、日本語詞楽曲として史上初の快挙を達成。ミュージックビデオ再生回数は2億回、オープニング映像1.5億回、累計ストリーミング再生数は5億回を突破している。
また、米津は2026年11月から12月にかけて全国7都市14公演のアリーナツアー『米津玄師 2026 TOUR / GHOST』を開催予定。CD封入シリアルによる2次先行受付が実施される。
