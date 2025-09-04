【台風15号】4日夜遅くから5日昼過ぎにかけ静岡県で線状降水帯発生のおそれ（静岡地方気象台 午後4時31分発表）
静岡県では、台風第１５号の影響により大雨となる見込みです。土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。また、４日夜遅くから５日昼過ぎにかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。
［気象概況］
台風15号は、4日15時には宮崎市の南約80kmにあって、1時間に約25km/hの速さで北へ進んでいます。中心の気圧は1000hPa、中心付近の最大風速は18m/s、最大瞬間風速は25m/sとなっています。台風は、5日は進路を東よりに変え、西日本から東日本の太平洋側沿岸を進み、5日夕方から夜のはじめ頃にかけて静岡県に最も接近する見込みです。静岡県では、台風周辺や太平洋高気圧の縁をまわる暖かく湿った空気が流れ込むため、大気の状態が非常に不安定となり、5日夕方にかけて雷を伴った激しい雨や非常に激しい雨が降り、大雨となる所があるでしょう。
4日に予想される1時間降水量は多い所で、
中部 50mm
西部 50mm
東部 50mm
伊豆 50mm
5日に予想される1時間降水量は多い所で、
中部 50mm
西部 50mm
東部 50mm
伊豆 50mm
4日18時から5日18時までに予想される24時間降水量は多い所で、
中部 200mm
西部 200mm
東部 200mm
伊豆 200mm
線状降水帯が発生した場合は、局地的にさらに降水量が増えるおそれがあります。
［風の予想］
5日に予想される最大風速（最大瞬間風速）
中部 陸上 10m/s（20m/s）
西部 陸上 10m/s（20m/s）
伊豆 陸上 10m/s（20m/s）
中部 海上 18m/s（25m/s）
西部 海上 18m/s（25m/s）
東部 海上 18m/s（25m/s）
伊豆 海上 18m/s（25m/s）
［波の予想］
５日に予想される波の高さ
中部南 4m うねりを伴う
遠州南 4m うねりを伴う
東部 3m うねりを伴う
伊豆北 3m うねりを伴う
伊豆南 4m うねりを伴う
土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒し、強風、うねりを伴った高波、落雷、竜巻などの激しい突風、降ひょうに注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。