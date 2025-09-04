東京2025世界陸上、大会公式アンバサダーの織田裕二さん、TBS世界陸上アンバサダーの俳優・今田美桜さん、応援サポーターを務めるグローバルグループ、&TEAMのＫさんが4日、日本代表選手の公開練習が行われた大会本番の国立競技場を訪れ、世界陸上に挑む選手らを激励した。

【写真を見る】織田裕二さん日本代表選手団を激励「目一杯ここ（国立競技場）を使って楽しんで」今田美桜さん、Ｋさんも肩を組み結束高める

小学生から高校生まで陸上を経験してきたＫさんは「このような大舞台で選手の皆さんと同じ空間を過ごせることができると思うとすごく光栄です」と話し、今田さんは「いつも感動とエネルギーをいただいています」と選手たちを前にメッセージ。

2人が緊張気味で挨拶する中、織田さんは「気楽にいきましょう」と和やかな雰囲気に変え、目の前にいた桐生祥秀（29、日本生命）に「9秒台おめでとうございます」とお祝いの言葉も。「皆さん実力があってここにいるので、目一杯ここ（国立競技場）を使って楽しんできてください」とエールを送った。

織田さんらとの記念撮影では選手らも笑顔をみせ、最後は全員で肩を組んでパシャリ。本番が迫る中、短い時間だったが国立の地で選手らと結束力を高めた。

