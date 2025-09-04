¡ÚÃæ·Ñ¡ÛÅìµþ¡¦ËÏÅÄ¶è¡ÖËÜ½êËÉºÒ´Û¡×¤ÇÅÔ»Ô·¿¿å³²¤òÂÎ¸³¡¡¿å°Ì10Ñ¤ÇÈâ¤Ï½Å¤¯¿å¤âÎ®Æþ¡¡¾ðÊó¼ý½¸¤·Áá¤á¤ÎÈòÆñ¤¬½ÅÍ×
ÌÚÂ¼ÂóÌé¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
ÂæÉ÷15¹æ¤¬¶å½£¤ËÀÜ¶á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢´ØÅì¤ÏÀÜ¶áÁ°¤«¤é¶ÉÃÏÅª¤ÊÂç±«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤¹¡£
¿å³²¤â¿´ÇÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢9·î4Æü¤ÏºÒ³²µ¿»÷ÂÎ¸³¤òÄÌ¤¸¤ÆËÉºÒÃÎ¼±¤È¹ÔÆ°ÎÏ¤ò³Ø¤Ù¤ëÂÎ¸³·¿³Ø½¬»ÜÀß¡ÖËÜ½êËÉºÒ´Û¡×¤«¤é¡¢ÌÚÂ¼ÂóÌé¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤¬Ãæ·Ñ¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖËÜ½êËÉºÒ´Û¡×¤Ï¡¢·úÊª¤¬1³¬¤«¤é5³¬·ú¤Æ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÃÏ¿Ì¡¢²Ð»ö¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊºÒ³²¤òµ¿»÷ÂÎ¸³¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
ÅìµþÅÔÆâ¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎËÜ½ê°Ê³°¤Ë¤âÃÓÂÞ¡¢Î©Àî¤Ë»ÜÀß¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂæÉ÷15¹æ¤¬ÀÜ¶á¤·¤Æ¤¤¤ë¤µ¤Ê¤«¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤ÏÂç±«ºÒ³²¤È¤«É÷¤È¤«¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤ËÃíÌÜ¤·¤ÆÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤º¤ÏË½É÷¤ÎÂÎ¸³¤Ç¤¹¡£
·úÊª¤Î3³¬¤Ë¤¢¤ëË½É÷±«ÂÎ¸³¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤¹¡£
Ãæ¤Ç¤Ï¡¢50mm¤Î±«¤È30¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÉ÷¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
É÷¤ËÈô¤Ð¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¼ê¤¹¤ê¤ò¤Ä¤«¤ó¤ÇÂÎ¸³¤ò¤·¤Þ¤¹¡£
´é¤Ë±«Î³¤¬ºÙ¤«¤¤¿Ë¤Î¤è¤¦¤ËÂÇ¤ÁÉÕ¤±¤Þ¤¹¡£
¼ª¤òÂÇ¤ÄÉ÷¤âÄË¤ß¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
5Æü¡¢±è´ßÉô¤Ç¤Ï¾ì½ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤³¤ì¤¯¤é¤¤¤ÎÂÎ´¶¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿ºÝ¤Ï³°¤Ë½Ð¤Ê¤¤¤¬¤â¤Á¤í¤óÅ´Â§¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë»ÜÀß¤ÇÂÎ¸³¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤È¤Æ¤â½ÅÍ×¤À¤Ê¤È²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¡ÖËÜ½êËÉºÒ´Û¡×¤Ç¤Ï¡¢Â¾¤Ë¤âÅÔ»Ô·¿¿å³²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
ÌÚÂ¼ÂóÌé¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
ÅÔ»Ô·¿¿å³²¤Ã¤Æ¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
ËÜ½êËÉºÒ´Û¡¦¾®ÅçÍÛ²ð´ÛÄ¹¡§
ÅÔ»ÔÉô¤òÃæ¿´¤ËÈ¯À¸¤¹¤ë¶ÉÃÏÅª¤Ê½¸Ãæ¹ë±«¤Ë¤è¤êÈ¯À¸¤¹¤ë¿å³²¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÌÚÂ¼ÂóÌé¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¤½¤ì¤òº£²ó2¤ÄÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤¬ÃÏ²¼¤Ë¤¤¤ë¤È¤·¤ÆÈâ¤ò³«¤±¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¿å°Ì¤òÎã¤¨¤Ð10cm¤ÇÀßÄê¤·¤Æ¡¢¿å¤¬10cm¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Èâ¤ò²¡¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¡Ä½Å¤¤¡£¤è¤¦¤ä¤¯Èâ¤¬³«¤¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ½êËÉºÒ´Û¡¦¾®ÅçÍÛ²ð´ÛÄ¹¡§
¤³¤³¤ò³«¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢³«¤±¤¿·ä´Ö¤«¤é¿å¤¬¤É¤ó¤É¤ó¼ÂºÝ¤Ë¤ÏÎ®¤ì¹þ¤ó¤Ç¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤òÃí°Õ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÌÚÂ¼ÂóÌé¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
³«¤±¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ°Â¿´¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤«¤é¡¢¼Ö¤Ç¥¢¥ó¥À¡¼¥Ñ¥¹¤ËÆþ¤Ã¤¿¤±¤É¿»¿å¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬¥¹¥È¥Ã¥×¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¿å°Ì¤¬ÂçÂÎ30cm¤¯¤é¤¤¤À¤È¤·¤¿¾ì¹ç¡¢Èâ¤¬³«¤¯¤Î¤«¡£½Å¤¤¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
ËÜ½êËÉºÒ´Û¡¦¾®ÅçÍÛ²ð´ÛÄ¹¡§
¥Ï¥ó¥É¥ë¤ò¤·¤Ã¤«¤ê°®¤Ã¤ÆÂÎ¤ò¸ÇÄê¤·¤Æ¡¢ÂÎÁ´ÂÎ¤Ç²¡¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È³«¤±¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌÚÂ¼ÂóÌé¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
ÂÎÁ´ÂÎ¤ò¥Ï¥ó¥É¥ë¤Ç¸ÇÄê¤¹¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
ÌÚÂ¼ÂóÌé¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
ÂæÉ÷15¹æ¤â¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
ËÜ½êËÉºÒ´Û¡¦¾®ÅçÍÛ²ð´ÛÄ¹¡§
¿å³²¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ÏÃÏ¿Ì¤ä²ÐºÒ¤È°ã¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢»öÁ°¤ËÍ½Â¬¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢µ¤¾Ý¾ðÊó¤ä±«±À¥ì¡¼¥À¡¼¤Ê¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¾ðÊó¤ò¼ý½¸¤·¤ÆÁá¤á¤ËÈòÆñÅù¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
ÌÚÂ¼ÂóÌé¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¤ä¤Ï¤êÁá¤á¡¢Áá¤á¤ÎÈ÷¤¨¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¡¢ºÆ»°ºÆ»Í¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¤ªÅÁ¤¨¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£