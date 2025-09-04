入れるだけで服がキレイで部屋も除湿　「LG Styler」新モデルが9月11日より先行販売

LGエレクトロニクス・ジャパンは、衣類ケア家電『The All New LG Styler™』の新モデル『SC5MNR4G（ダークグリーン）』を、9月11日から10月19日正午まで応援購入サービス「Makuake」にて先行販売すると発表した。

【画像あり】ダークグリーンの本体カラーが特徴的な『The All New LG Styler™』の新モデル製品画像

『LG Styler』は、衣類や帽子などの小物を含め、庫内に衣類を入れてボタンを押すだけで丸ごとクリーニングできる衣類ケア家電だ。

今回販売されるモデルでは、ハイグレードモデルの使い心地はそのままに、ハンディスチーマーを非搭載にしたり、操作パネルの仕様を変更したりすることで、価格を抑えている。

本体に内蔵されている2つのヒーターを使い、クリーニングするものに合わせてスチーム量を調整する「DUAL TrueSteam™」でケアができる。

またハンガーが立体的にスイングすることで、衣類に付いた花粉やほこりを落としシワを伸ばせる「Dynamic MovingHanger™」も導入されている。

稼働音を抑えながら効率よく衣類を短時間で乾燥する「DUAL Inverter HeatPump™」も搭載されている。リフレッシュコースの「標準」の場合は約38分、「おいそぎ」の場合は約23分で完了するため、出かける準備中に乾燥できる。低温乾燥のため、デリケートなウールやニット素材、厚手のダウンジャケットなど、幅広い衣類に対応するのも注目だ。

ドアの内側に搭載した「ズボン折り目ケア」に付属するクリップを挟むことで、座りジワなどの細かなシワを取り除き、ズボンのセンタープレスもキープできる。

また部屋全体の空気を循環させ、快適な環境を作るシステムも内蔵されている。これは本体のドアを閉めたままでも、部屋全体の除湿を行うことで実現する。

本体にはLEDタッチディスプレイで直感的な操作ができ、スマートフォンアプリ「LG ThinQ」を使えば、異常時のお知らせや仕上がり時間の確認など、使いやすい工夫ができる。

本モデルの先行販売時の価格は、最安で34%オフの217,000円からとなる。一般販売は11月に予定されている。（文＝リアルサウンドテック編集部）