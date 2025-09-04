CUTIE STREETの1周年ツアー『CANʼT STOP CUTIE』千秋楽公演の模様が、10月13日にHuluで独占生配信される。

（関連：【画像あり】CUTIE STREET、Huluでアンコール配信される“秘蔵ドキュメンタリー”場面写真）

ツアー本編に加え、特典映像として、千秋楽公演をメンバー全員で振り返る“SP鑑賞会”を10月16日午後8時より生配信する。また、今年2月に開催された『CUTIE STREET 1st ワンマンライブ -CROSS STREET-』で配信され、合宿オーディションに密着した“秘蔵ドキュメンタリー”のアンコール配信も9月4日より決定した。さらに後日、新規の特典映像も発表予定だという。

また、視聴チケットを購入した方の中から抽選で8名に、CUTIE STREET全メンバーの直筆サイン入りツアーTシャツプレゼントキャンペーンも開催。なおHuluでは、CUTIE STREET初の冠番組『CUTIE STREETのちきゅーKAWAII計画』を見逃し配信中で、Huluオリジナルコーナー『CUTIE STREETのKAWAIIストップできません︕』も独占配信中だ。

＜CUTIE STREET メンバーコメント全文＞

──CUTIE STREETの皆さん、CUTIE STREET 1st ANNIVERSARY JAPAN TOUR 2025『CAN'T STOP CUTIE』チケット完売おめでとうございます。

一同：ありがとうございます︕

──というわけで、チケット完売でライブを見られない方も多いと思うので…ツアー千秋楽の10月13日のライブをHuluで独占生配信をさせていただきます︕

一同：やったーー︕︕︕ありがとうございます︕うれしい︕︕

──見逃し配信もあります。

一同：よかった︕増田彩乃：今回もHuluで配信していただけるのめっちゃうれしいし、私たちも配信していただけたらうれしいよねって話していました。配信って憧れだし夢なので、こうやってまた叶えられてうれしいです。真鍋凪咲：チケットが当たらなかったよっていう方々にも見ていただきたいなと思っていたので、今回配信を通しても見ていただけると思うと、とてもうれしいです︕

──CUTIE STREETのHulu配信といえば、特典映像がとっても充実しています。

川本笑瑠：おなじみです。

──今回も、まずはライブの千秋楽が終わって3日後、10月16日木曜日にメンバー全員でツアーファイナルのスペシャル鑑賞会が行われます︕

一同：えーー︕

──生配信で。

一同：え︕︕︕生配信︖すごい︕︕佐野愛花：自分たちのライブをみんなで見るってことが初めてで︕しかもそれを生配信でみなさんと共有できるっていうのがすごいワクワクします。ありがたいです。桜庭遥花：みんなで前回（ドキュメンタリーを）一緒に見た観賞会もすごい楽しかったし、みんなで次はライブ映像を見れるということで、今からワクワクしてます︕板倉可奈：自分たちが見たリアルな反応を視聴者の皆さんにも見ていただけるっていうのは、同じ時間を一緒に過ごせるのがうれしいです。リアルな私たちの反応を皆さんに楽しみにしていただきたいです。

──そして特典映像その2。2月に配信した合宿オーディションドキュメンタリーのアンコール配信です。

一同：えー︕︕真鍋：再放送︕︖佐野：オーディション合宿の映像をってことですか︖川本：きゃー︕

──また見たいという声をたくさん頂きまして。

真鍋：ありがたいな。古澤里紗：うれしいです。川本：また、あの動画が世に流れるということで︕でも成長した姿は絶対見てもらえるし、あの時合宿して、めっちゃ泣いてた自分たちが、ぴあアリーナMMに立ってライブしてるっていう、対比みたいで、ファンの方がもっときゅーすとのこと、好きになってくれたらいいなって思います。

──あのドキュメンタリーは、約1ヶ月しか配信されてないので、新しく「きゅーてすと」になった方は見れてないのですよ。

佐野：まさかあんなにみんなが泣いてるとはきっと思ってないよね（笑）梅田：きゅーすとのことを好きって思ってくれる人がもっと増えたらいいなって思うので、ドキュメンタリーもみんな見てくれたら。

──梅田さんの名言もありますね。

梅田みゆ：え～もうやだ～一同：本音言ってもいいですか～︖梅田：名言じゃないから︕川本：大名言。大好き。一同：（笑）

──名言と言えば、古澤さんも。

古澤：『私かわいいだけじゃないんです』すごいですよね。何も知らなくて。言っちゃってて（笑）川本：あの決めゼリフがまた聞ける。増田：あの決めゼリフ（笑）

──そして特典映像その3。新作です︕

一同：新作︖梅田：まだある︕川本：本当にすごい︕

──特典映像その3。は後日発表。

一同：えーーー︕︕︕川本：なんだろう︕佐野：全然想像つかない。

──と言うわけで、盛りだくさんですが、今回もよろしくお願いします︕

一同：よろしくお願いします︕みなさん是非Huluでチェックしてください︕

（文＝リアルサウンド編集部）