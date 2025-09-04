工藤静香が、全身ブラックコーデの姿を自身のInstagramに投稿した。

工藤は「デニム率が高い私。打ち合わせで久しぶりのワンピース」と綴り、ノースリーブのワンピースを着た久しぶりのショットを公開。ワンピースはラグジュアリーブランド「TAE ASHIDA」のもので、工藤は「ディティールも素敵」「Thank you」とファッションデザイナーの芦田多恵に感謝を告げている。

また、車内からのセルフィーもアップ。コメント欄には「しーちゃんブラックコーデ素敵」「夏のツアーが終わってホッと一息と思いきや、次のお仕事の打合せ。お疲れ様です！」「フェラーリからその黒ワンピで降りてこられたら素敵すぎませんか」「イケイケ美女様が降りてきたらみんな釘付け」「この内装は静香さん仕様にカスタムされたF355ですね！」「見惚れちゃいます」といったファンからの声が寄せられている。

工藤は、全国ツアー『Shizuka Kudo Live Tour 2025 Love Paradox』が8月31日に大宮ソニックシティ 大ホールにて幕を閉じ、12月にはディナーショー『工藤静香 Christmas Dinner Show 2025』が控えている。

（文=リアルサウンド編集部）