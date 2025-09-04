◇MLB パイレーツ3-0ドジャース(日本時間4日、PNCパーク）

「3番・捕手」でパイレーツ戦に先発出場したドジャースのウィル・スミス選手が、2回の守備中に右手を負傷。試合後、ロバーツ監督はスミス選手について「明日の出場は厳しい」と話しました。

アクシデントが起きたのは、2回の6番ニコラス・ゴンザレス選手の打席。左手でミットを構えていたスミス選手でしたが、3球目のファウルチップが右足首付近に置いていた右手の甲に直撃。痛がる様子を見せ、何度か指を動かして右手の状態を確認します。

その後もプレーを続けたスミス選手でしたが、3回の第2打席で代打が送られ、無念の途中交代。代わりにダルトン・ラッシング選手がマスクをかぶりました。

スミス選手のけがについて、ドジャースは「右手打撲」と発表。ロバーツ監督は「レントゲン検査では異常は見つからなかったが、明日の試合の出場は難しい」と明かしました。

スミス選手はここまで109試合に出場して打率.296、17本塁打、61打点をマーク。出塁率はナ・リーグトップの.405を記録するなど、正捕手として攻守でチームを支えていました。離脱となれば大きな痛手となります。