結婚52年目の高橋英樹、妻とランチデートで“ほぼ顔出し”夫婦2ショット 「ラブラブ」「新婚カップルみたい」と反響
フリーアナウンサー・高橋真麻（43）の父で俳優の高橋英樹（81）が2日、自身のブログを更新。「二人で昼間のデートなり」と書き出し、妻・美恵子さんとの仲良し夫婦2ショットを披露した。
【写真】「新婚カップルみたい」「ラブラブ」結婚52年目の妻とのランチデート2ショット披露の高橋英樹
そろって東京・日比谷を訪れたことを伝え複数枚の写真をアップ。ともにサングラスをかけており、美恵子さん“ほぼ顔出し”の夫婦ショットとなっている。
青空が広がりこの日も暑い1日になったが「気持ち良い日比谷」と高橋。投稿では「これからランチをシマスゾー！」と“ランチデート”へ向かうことを明かしていた。
今年3月15日に結婚51周年を迎えた夫婦だが、仲むつまじい様子に「新婚カップルみたい」「仲良しラブラブなお二人」「奥様とデートいいですね」「素敵ですね〜」との声が寄せられている。
