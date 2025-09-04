1児の母・宮崎宣子アナ、46歳の誕生日に早稲田大学大学院の卒業決定を報告 1歳長男と2ショットも添える
元日本テレビ所属で現フリーの宮崎宣子アナウンサーが4日、自身のインスタグラムを更新。長男を抱いた2ショットとともに46歳の誕生日を迎えたことを報告し、続けて“最高のプレゼント”があったことも明かした。
【写真】早稲田大学大学院の卒業決定を報告した宮崎宣子アナ＆長男の親子2ショット
宮崎は「まさか、自分が46歳になるなんて想像できなかったし、もっとカッコいい大人になっているかと思っていたけど、全然未熟でした お誕生日プレゼントは何がいい？お誕生日ディナー何食べたい？と気を遣ってくれる夫ですが、今朝、最高のプレゼントを頂きました」とつづり、誕生日を迎えた心境をつづっている。
その“最高のプレゼント”とは「早稲田大学大学院 経営管理研究科 卒業決定」。誕生日の朝に成績発表があったといい、「誕生日に成績発表日が重なるなんて、どんな日になるのかと思っていましたが、3年半かけてようやく卒業できることになりました」と、大学院の卒業が決まったことを告白。学生、夫、教授など周囲のサポートがあったおかげで卒業できると感謝の気持ちを伝えた。
続けて「46歳、この経験を活かし、努力し、恩返ししていきたいと思います」と決意を表明し、「卒業」と表示された卒業判定結果の写真も投稿している。
宮崎アナは、大学卒業後の2002年4月に日本テレビに入社し、12年に退社。フリーに転身した。プライベートでは、11年に前夫と結婚し、14年に離婚。21年12月に再婚し、23年10月に第1子男児を出産した。
