タレント・千秋が4日、自身のインスタグラムを更新。1999年に放送された日本テレビのバラエティー番組「ウッチャンナンチャンのウリナリ!!」内企画「ドーバー海峡横断部」の同窓会ショットを公開した。

番組内の企画「ドーバー海峡横断部」として、メンバーがリレーしながら英仏間のドーバー海峡を16時間37分かけて泳ぎ切った。

投稿では「『ドゥォーバー海峡ォォ横断部ゥゥー！』

イギリスからフランスまで、16時間37分かけて泳いで渡った6人。奇跡のゴールを果たしてから26年目の同窓会 今年もこの季節がやってまいりました 飽きもせずに全員集合＋篠宮D 毎年毎年やることは同じ。みんなで集まって乾杯してごはん食べてオンエアを最初から最後まで観ながら、当時の思い出話に花を咲かせる。毎年同じ話をしている」と内村光良、堀部圭亮、ウド鈴木、濱口優、神尾米、藤井貴彦アナとの集合ショットを披露。

「結成してからの2年半。そして、船酔いに耐えながら、冷たくて暗くて激しい海を渡ったあの日。沢山の苦労を乗り越えたみんなは、一生の仲間なんだと思う。海から空から陸から、そして日本から。大勢のスタッフさん達がいました。当日、わたしと河村アナウンサーは6人とは違う船で並走しました。途中、船酔いでダウンしたわたしの分まで、16時間以上、一度も休まず実況と声援をしていた河村さん。アナウンサーなのに声が枯れるのも厭わず。元気かな」と、2022年に死去した日本テレビの河村亮アナウンサーにも思いを馳せた。

「技術さんの船もありました。みんなで一緒に海を渡った気持ち。みんなに会いたいな。今年も楽しかったね、来年もこの時期にまた集まろうね。役立たずだったマネージャー千秋も大人になり、もうビジネスも事務仕事もそのマネージャー仕事も出来るようになった千秋、動きます。当時の部日記、寄せ書きやドーバー海峡の海図も、毎回登場するアイテムです」とつづった。

フォロワーからは「まだ交流があるのが知れて嬉しいです」「同窓会されてるなんて、本当に素敵です」「めっちゃ懐かしい」「懐かしい ウリナリ毎週見てました」「この同窓会の中に河村さんもいてほしかった」「凄く胸熱です！」「なんか泣けてきた」などとコメントが寄せられた。