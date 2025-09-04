お笑いコンビ「トータルテンボス」の藤田憲右（49）と大村朋宏（50）が4日、TBSラジオ「パンサー向井の＃ふらっと」に生出演。賞金の使い道について語った。

トータルテンボスは、かつてソフトバンクモバイルが主催していたネタのジャンルや芸歴を問わずに、3分以内にまとめた映像作品でエントリーするお笑いコンテスト「S-1バトル」において09年3月と5月に月間優勝。当時、それぞれ月間優勝賞金1000万円を手にしていた。

「S-1グランドチャンピオン2010」で年間優勝を果たした「NON STYLE」は1億円を獲得。その使い道について、MCの「パンサー」向井慧は「スーパーアリーナ借り切って」と切り出して、10年に「NON STYLE」はさいたまスーパーアリーナで無料のお笑いライブを開催していたと話題を振った。

2度の月間優勝を手にした大村は「俺らも懐には入れずらい」と感じていたと回顧。藤田も、自身らが立ち上げた草野球チーム「アフロモンキーズ」のユニホームを一新したりと「無駄遣いというか還元使い」したと振り返った。