MLB公式サイトは3日（日本時間4日）、最新にして今季最終となる「打者パワーランキング」を発表。大谷翔平投手（ドジャース）が、前回に続き1位をキープした。2位にはカイル・シュワーバー外野手（フィリーズ）、3位にニック・カーツ内野手（アスレチックス）が入り、上位3人の顔ぶれは前回と変わらなかった。4位には前回ランク外だったフアン・ソト外野手（メッツ）がジャンプアップし、飛び込んできた。

■「9月は派手なスタートを切った」

先月21日（同22日）に発表された「打者パワーランキング」で、今季初めてトップに躍り出た大谷が、最新&最終バージョンでも1位をキープした。

MLB公式サイトのアンドリュー・サイモン記者は、大谷について「8月をやや低調な形（最後15試合でOPS.683）で終えたが、9月は派手なスタートを切った。2日（同3日）の夜、ピッツバーグで2本の二塁打を放ち、さらに打球速度120マイルの弾丸ライナーで本塁打を叩き込んだのだ。これは『スタットキャスト』が2015年に計測を開始して以来、史上6番目の速さだった」と紹介した。

そして、「そもそもオオタニがハリウッドにやってくる以前、ドジャースの輝かしい歴史の中でシーズン50本塁打を達成した選手は1人もいなかった。しかし、彼は今やその偉業を2年連続で成し遂げるまであと4本に迫っている」と記し、記録面でも称賛した。

■カル・ローリーはランク外に

同ランキングは、MLB公式サイトのデータチームが計算し、選出している。要素となるのは「選手の直近成績」「シーズン全体成績」「過去1年間の成績」などで、特に最初の2項目に重点を置いて順位付けしている。レギュラーシーズンは9月で終わるため、このランキングも今回が最新にして最終となる。

トップ3は崩れなかったが、続く4位にはソトが圏外からジャンプアップして入った。5位もランク外だったジョージ・スプリンガー外野手（ブルージェイズ）が飛び込んできた。

6位は前回9位だったラモン・ラウレアーノ外野手（パドレス）、7位にようやくアーロン・ジャッジ外野手（ヤンキース）が名を連ね、8位もヤンキースの大砲ジャンカルロ・スタントン外野手が入った。

9、10位はともにランク外から顔を出したボー・ビシェット内野手（ブルージェイズ）、ブライス・トゥラング内野手（ブルワーズ）となった。

捕手としての本塁打記録を樹立したカル・ローリー（マリナーズ）やナ・リーグ最多安打をマークしているトレイ・ターナー内野手（フィリーズ）らがトップ10から外れた。