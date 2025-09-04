スポーツ専門配信サービス『DAZN（米国版）』は3日（日本時間4日）、「現役世界王者の中で最もハードパンチャーなのは誰なのか？」をテーマに記事を公開。プロボクシングで最もKO率の高い世界王者10人を発表した。

日本選手からはスーパーバンタム級世界4団体統一王者の井上尚弥（大橋）、WBO世界バンタム級王者の武居由樹（大橋）、WBA世界ライトフライ級王者の高見享介（帝拳）がランクインした。



■井上はKO率90%「将来殿堂入りするであろう選手」

■武居は8位、高見は9位にランクイン

■KO率が高い現役王者トップ10

KO率が高い現役王者ランキングには日本選手3人がランクイン。9月14日に名古屋市・IGアリーナでWBA同級暫定王者のムロジョン・アフマダリエフ（ウズベキスタン）と対戦する井上は3位にランク入り。戦績は30勝 (27KO) 無敗でKO率は90%だった。短評では「ナオヤ・イノウエが“モンスター”と呼ばれるには理由がある。このパウンド・フォー・パウンド（PFP）のスーパースターと対戦して最終ゴングまで聞く選手はほとんどいない」とPFP2位の脅威のフィニッシュ力に言及。オレクサンドル・ウシク（ウクライナ）、テレンス・クロフォード（米国）と同じ2階級統一王者で「将来殿堂入りするであろう選手」と紹介している。また、「もう一人の日本人スター」として紹介されたのが、8位の武居だ。戦績は戦績11勝（9KO）無敗でKO率は82%を記録している。K-1出身のキックボクサーでボクシング転向後はデビュー戦から8試合連続KO勝ちをマーク。9戦目で元WBO王者ジェイソン・モロニー（オーストラリア）と対戦して、初の判定勝利（3ー0）を収めた。次戦は14日、クリスチャン・ヒメネス（メキシコ）との3度目の防衛戦を迎える。23歳の高見はWBA・WBC世界ライトヘビー級統一王者のデビッド・ベナビデス（米国）と同率の80%で9位にランクイン。「タカミはまだ23歳で、プロでは10戦しか経験していないが、すでに世界王座まで上り詰めた」と称賛している。なお、ランキング1位にはIBF世界スーパーフェザー級王者のエドゥアルド・ヌニェス（メキシコ）が戦績28勝 (27KO) 1敗のKO率93%、2位にはWBA世界ライト級王者で世界3階級制覇王者のジャーボンテイ・デービス（米国）が30勝 (28KO) 無敗1分で90.3%で入った。9月14日に防衛戦が控える井上と武井は、次戦でさらにKO率を伸ばすことができるのか。期待が高まる。1.エドゥアルド・ヌニェス（メキシコ） ー 93%2.ジャーボンテイ・デービス（米国） ー 90.3%3.井上尚弥 ー 90%4.ゲイリー・アントゥアン・ラッセル（米国） ー 89%5.スブリエル・マティアス（プエルトリコ） ー 88%6.ラファエル・エスピノサ（メキシコ） ー 85.2%7.タノンサック・シムシー（タイ） ー 85%8.武居由樹 ー 82%9.高見享介 ＆ デビッド・ベナビデス（米国） ー 80% ※同率



