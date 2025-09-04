¥¨¥ß¡¼¾ÞÁí¤Ê¤á¥É¥é¥Þ¡Ø¥á¥Ç¥£¥¢²¦ ¡Ù½Ð±é¥Ë¥³¥é¥¹¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¤¬°û¼ò±¿Å¾¤ÇÂáÊá
¡¡¥É¥é¥Þ¡Ø¥á¥Ç¥£¥¢²¦ ¡Á²ÚÎï¤Ê¤ë°ìÂ²¡Á¡Ù¤Î¥°¥ì¥Ã¥°Ìò¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥Ë¥³¥é¥¹¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¤¬¡¢ÊÆ¥Ë¥å¡¼¥Ï¥ó¥×¥·¥ã¡¼½£¤Ë¤Æ¡¢°û¼ò±¿Å¾¤ÎÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÊÆ¥Æ¥ì¥Ó¾Þ¤ÎºÇ¹âÊö¡ª¡¡¥¨¥ß¡¼¾Þ¼ø¾Þ¼°¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
¡¡TMZ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ë¥³¥é¥¹¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö8·î29ÆüÌë¡¢°û¼ò¤ÈÌµÅô²Ð±¿Å¾¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢Æ±½£¥â¡¼¥È¥ó¥Ð¥é¤Î·Ù»¡¤Ë¸¡µó¤µ¤ì¤¿¤½¤¦¡£¥¥ã¥í¥ë·´¤Î¹´ÃÖ½ê¤Ë1»þ´Ö¤Û¤É¹´Î±¤µ¤ì¤¿¤Î¤Á¡¢ÊÝ¼á¤µ¤ì¤¿¡£ÊÝ¼á¶â¤Ï¤Ê¤¯¡¢ºÛÈ½¤ÎÆü»þ¤Î¤ß¤¬¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥»¥ì¥Ö¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¥Þ¥°¥·¥ç¥Ã¥È¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëµÏ¿ÍÑ¼Ì¿¿¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï·Ù»¡¤Î¥«¥á¥é¤¬µ¡Ç½¤»¤º¡¢»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥Ö¥é¥¦¥ó¤Ï¡¢HBO¤Î¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¡Ø¥á¥Ç¥£¥¢²¦ ¡Á²ÚÎï¤Ê¤ë°ìÂ²¡Á¡Ù¤Ç¡¢°¦¤µ¤ì¥¥ã¥é¤Î¥°¥ì¥Ã¥°¤ò±é¤¸¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£Æ±ºî¤¬2023Ç¯¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ò·Þ¤¨¤¿¸å¤Ï¡¢¥Ë¥³¥é¥¹¡¦¥±¥¤¥¸¼ç±é¤Î¡Ø¥É¥ê¡¼¥à¡¦¥·¥Ê¥ê¥ª¡Ù¤ä¡¢¥À¥³¥¿¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¼ç±é¤ÎÏÃÂêºî¡ØSplitsville¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¡£¤³¤Î¸å¤â¥¥¢¥Ì¡¦¥ê¡¼¥ô¥¹¤é¤È¶¦±é¤¹¤ë¡ØThe Entertainment System Is Down¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤Ê¤É3ºîÉÊ¤Î¸ø³«¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ºÛÈ½µÏ¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢9·î16ÆüÄ«¤Ëºá¾õÇ§ÈÝ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¡£
