¡¡¡ÖTBS¥Æ¥ì¥Ó2025Ç¯10·î´üÈÖÁÈ²þÊÔÀâÌÀ²ñ¡×¤¬4Æü¡¢TBSËÜ¼Ò¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀïÎ¬¶É¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀïÎ¬ÉôÄ¹¤Î»°Åç·½ÂÀ»á¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀïÎ¬¶É¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀïÎ¬Éô´ë²è¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¼¼Ä¹¤Î»ûÅÄ½ß»Ë»á¤Û¤«¡¢¿·ÈÖÁÈ¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¿Ø¤¬½ÐÀÊ¡£½©²þÊÔ¤ÇÁ´Æü2.13¡ó¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó4.29¡ó¡¢¥×¥é¥¤¥à10.18¡ó¤È¤¤¤¦Äã¤¤²þÊÔÎ¨¡ÖÀÑ¶ËÅªÌµ²þÊÔ¤Î½©¡×¤ò·Ç¤²¤¿¡£
¡¡»°Åç»á¤Ï¡ÖÀÑ¶ËÅªÌµ²þÊÔ¤Î½©¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤Î¶¯²½¤Ç1°Ì¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥ó¥»¥×¥È¤òÌÀ¤«¤¹¤È¡¢TBS¤¬ºÇ½ÅÍ×»ØÉ¸¤È¤·¤ÆÆ³Æþ¤·¤¿¡ÖLTV4-59¡×¤È¤¤¤¦59ºÐ°Ê²¼¤Î»ëÄ°¼Ô¤ÎÆ°¸þ¤òÃí»ë¤¹¤ë¿ô»ú¤ò¤¢¤²¡¢1Ç¯Á°¤«¤é¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿ÊÔÀ®¥³¥ó¥»¥×¥È¤¬¡¢ÎÉ¤¤·ë²Ì¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤Û¤Ü¡ØÌµ²þÊÔ¡Ù¤ÇÎ×¤à¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«Âç»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¬¡¢¾¯¤Ê¤¤²þÊÔ¤Î¤Ê¤«¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤À¡£TBS¤Î´ÇÈÄÏÈ¤È¤Ê¤ë²ÐÍË¥É¥é¥Þ¡¢¶âÍË¥É¥é¥Þ¡¢ÆüÍË·à¾ì¤Î3ËÜ¡£²ÐÍË¥É¥é¥Þ¤Ï²ÆÈÁ¡¢ÃÝÆâÎÃ¿¿¤Î¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤ÇÁ÷¤ëºÆÀ¸¥í¥Þ¥ó¥¹¥³¥á¥Ç¥£¡Ø¤¸¤ã¤¢¡¢¤¢¤ó¤¿¤¬ºî¤Ã¤Æ¤ß¤í¤è¡Ù¡¢¶âÍË¥É¥é¥Þ¤Ï¡¢ÇÈÎÜ¤ÈÀî±ÉÍûÆà¤Î¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤Ç¡¢¶ØÃÇ¤Î¡ÈÊì¿Æ¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·¡É¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¥¦¥½¤È¥È¥é¥Ö¥ë¤À¤é¤±¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥¯¥é¥¤¥à¡¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡Ø¥Õ¥§¥¤¥¯¥Þ¥ß¡¼¡Ù¡¢ÆüÍË·à¾ì¤Ï¡¢ºÊÉ×ÌÚÁï¼ç±é¡¢º´Æ£¹À»Ô¡¢ÌÜ¹õÏ¡¡¢¾¾ËÜ¼ãºÚ¡¢ÂôÂ¼°ì¼ù¡¢¹õÌÚÆ·¡¢¾®Àô¹§ÂÀÏº¤È¤¤¤¦¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤Ç¿Í´Ö¤È¶¥ÁöÇÏ¤Î20Ç¯¤ËÅÏ¤ëÊª¸ì¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Ù¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÆüÍË·à¾ì¤ÎÂç²Ï¸¶¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ï¡Ö»³ËÜ¼þ¸ÞÏº¾Þ¤äÇÏ»öÊ¸²½¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿Áá¸«ÏÂ¿¿¤µ¤ó¤Î¾®Àâ¤ò¸¶ºî¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ÆÆÄ¤Ï¡Ø¥é¥¹¥È¥Þ¥¤¥ë¡Ù¡Ø³¤¤ËÌ²¤ë¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡Ù¡Ø¥¢¥ó¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¡Ù¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤¿ÄÍ¸¶¤¢¤æ»Ò¤Û¤«¤¬Ã´Åö¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¶¥ÇÏ¤ÎÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¤Ò¤¿¤¹¤éÌ´¤òÄÉ¤¤Â³¤±¤¿Ç®¤Âç¿Í¤¿¤Á¤ÎÊª¸ì¤òÆüÍË¤ÎÌë¤Ë¤ªÆÏ¤±¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤È´üÂÔ¤òÀú¤ë¡£
¡¡¸½ºß¡¢¶¥ÁöÇÏ¤Î¥»¥ê²ñ¾ì¤Ç¥í¥±¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦²ÃÆ£¾Ï°ì¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤¬¸½¾ì¤«¤é¥ê¥â¡¼¥È¤Ç»²²Ã¤¹¤ë¤È¡ÖËÍ¤Ï¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ò20Ç¯¤°¤é¤¤¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥á¥¤¥ó¤Î½Ð±é¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤¬¤¹¤Ù¤ÆÂè1´õË¾¤¬³ð¤Ã¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£´ñÀ×¤¬µ¯¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼«¿®¤ò¸«¤»¤ë¡£ÆÃ¤Ë¡ÖºÊÉ×ÌÚ¤µ¤ó¡¢º´Æ£¹À»Ô¤µ¤ó¡¢ÌÜ¹õ¤µ¤ó¤È¤¤¤¦¥¹¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡×¤È²ÃÆ£¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ï¶»¤òÄ¥¤ë¤È¡¢¡ÖÌÜ¹õ¤µ¤ó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢ÌòÊÁ¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤Ë¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ÀâÌÀ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊª¸ì¤Ë½ÅÍ×¤ÊÌòÊÁ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÆ÷¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢3ÆüËãÌô¼èÄùË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤Ç·Ù»ëÄ£¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿ÇÐÍ¥¤ÎÀ¶¿å¿ÒÌéÍÆµ¿¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Æ±¶É¤ÎÆüÍË·à¾ì¡Ø19ÈÖÌÜ¤Î¥«¥ë¥Æ¡Ù¤Î½Ð±é¥·¡¼¥ó¤¬¥«¥Ã¥È¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢10·î°Ê¹ß¤Î¥É¥é¥ÞÅù¤Ø¤Î½Ð±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÍ½Äê¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
