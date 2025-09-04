伊東美咲、かつて愛車″MAZDAデミオ″との撮影を報告!「愛着のある一台」
女優の伊東美咲が自身のInstagramを更新、投稿では、「一時帰国の際に、「GQ JAPAN」の撮影がありました。私の愛車の一台として、MAZDA2代目デミオと撮影する機会を頂きました。」と、自身の思い入れのある車を紹介。さらに、「私がデビュー当時から長きに渡り広告に携わらせていただいた、とても愛着のある一台です。当時はスターダストピンク特別仕様など、幅広い層の方々に愛用して頂きました。そして現在は更にフルモデルチェンジの期待が高まりますね。」とコメント。投稿の最後には「広島の工場から撮影の為にデミオの準備に携わって下さったMAZDA社員の皆さま、GQ JAPANスタッフの皆さま、ありがとうございました。」と感謝の意を表した。
この投稿にファンからは、「永遠のエルメスたんです」「ニューマツダ！デ・ミ・オです！」「べっぴんは何でも映えるよね」といった称賛のコメントが多く寄せられている。
この投稿にファンからは、「永遠のエルメスたんです」「ニューマツダ！デ・ミ・オです！」「べっぴんは何でも映えるよね」といった称賛のコメントが多く寄せられている。