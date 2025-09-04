¥¥¹¥·¡¼¥ó¤¬ÏÃÂê¡¢¿¼ÅÄ¶³»Ò?16ºÐº¹Ç¯²¼ÇÐÍ¥?¤È´ó¤êÅº¤¤2¥·¥ç¥Ã¥È¡ÖÉ½¾ð¤¬Á°¤È°ã¤¦¤è¡×¡ÖÇ¯¤Îº¹¤Ç°ãÏÂ´¶¤Ê¤¤¡×
´ó¤êÅº¤¦¥«¥Ã¥×¥ë2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡Æ°Êª¹¥¤¤Î½é¡¹¤·¤¤¥«¥Ã¥×¥ë¤¬ÃçÎÉ¤·¼«»£¤ê¡½¡£½÷Í¥¤ÎÀ¶¸¶²ÌÌí¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥É¥é¥Þ¡Ö½éÎøDOGs¡×(TBS)¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤¬¹¹¿·¡£
¡¡½÷Í¥¤Î¿¼ÅÄ¶³»Ò(42)¤ÈÇÐÍ¥¤ÎÇë¸¶Íøµ×(26)¤Î?¥«¥Ã¥×¥ë¥·¥ç¥Ã¥È?¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¸ù²ð(Çë¸¶Íøµ×) ¤ÈÍ¥¹á(¿¼ÅÄ¶³»Ò)¤Î¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È)¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢»ê¶áµ÷Î¥¤Ç2¿Í¤¬¥Ô¡¼¥¹¤¹¤ë¤Û¤Û¤¨¤Þ¤·¤¤¼«»£¤ê2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÇ¯¤Îº¹¤Ç°ãÏÂ´¶¤¬¤Ê¤¤¡×¡Ö¾Ð´é¤¬ºÇ¶¯¤Ë²Ä°¦¤¹¤®¡×¡ÖÈþÃËÈþ½÷¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¡×¡Ö¾È¤ì¤ë¾Ð¡×¡Ö¥¥ç¥ó¤Á¤ã¤ó¡£É½¾ð¤¬Á°¤È°ã¤¦¤è¡×¡ÖËö±Ê¤¯¤ª¹¬¤»¤Ë¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¤ÏÀ¶¸¶¤¬±é¤¸¤ë¥¯¡¼¥ë¤ÊÊÛ¸î»Î¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦²ÖÂ¼°¦»Ò¤È¡¢À®ÅÄÎ¿¤¬±é¤¸¤ëÆ°Êª¤·¤«°¦¤»¤Ê¤¤½Ã°å¡¦Çòºê²÷¤Î¤½¤ì¤¾¤ì¤Î?°¦¸¤?Æ±»Î¤ÎÎø¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë»Ï¤Þ¤ë¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£¿¼ÅÄ¤Ï¥É¥Ã¥°¥«¥Õ¥§¤ÎÅ¹Ä¹¡¦µÜÀ¥Í¥¹á¡¢Çë¸¶¤ÏÆ°Êª´Ç¸î»Î¡¦ÅÏÊÕ¸ù²ð¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤Æ¡¢2¿Í¤ÏºÇ½ª²ó¤ÇÉÕ¤¹ç¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥¥¹¥·¡¼¥ó¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£