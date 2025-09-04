ÆÃÁÜÉô¡¢Á°´ßÏÂÅÄ»ÔÄ¹¤òÂáÊá¡¡ºßÇ¤Ãæ¡¢¶È¼Ô¤ËÆþ»¥²Á³ÊÏ³¤¨¤¤¤«
¡¡ÂçºåÃÏ¸¡ÆÃÁÜÉô¤Ï4Æü¡¢ÂçºåÉÜ´ßÏÂÅÄ»ÔÈ¯Ãí¹©»ö¤Î¶¥ÁèÆþ»¥¤Ç¶È¼ÔÂ¦¤ËºÇÄãÀ©¸Â²Á³Ê¤òÏ³¤é¤·¤ÆÍî»¥¤µ¤»¤¿¤È¤·¤Æ¡¢´±À½ÃÌ¹çËÉ»ßË¡°ãÈ¿¤È¸ø¶¥ÇäÆþ»¥Ë¸³²¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢Á°»ÔÄ¹±ÊÌî¹ÌÊ¿ÍÆµ¿¼Ô¡Ê47¡Ë¤òÂáÊá¤·¤¿¡£Åö»þ¡¢»ÔÄ¹ºßÇ¤Ãæ¤À¤Ã¤¿¡£ÆÃÁÜÉô¤ÏÇ§ÈÝ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡ÍÆµ¿¼Ô¤Ï2018Ç¯¤ËÀ¯¼£ÃÄÂÎ¡¦Âçºå°Ý¿·¤Î²ñ¸øÇ§¤Ç½éÅöÁª¤·¤¿¤¬¡¢À¯¼£³èÆ°¤Ç´Ø¤ï¤ê¤Î¤¢¤Ã¤¿½÷À¤«¤é¡ÖÀÅª´Ø·¸¤ò¶¯Í×¤µ¤ì¤¿¡×¤È¤·¤ÆÁÊ¾Ù¤òµ¯¤³¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸åÏÂ²ò¡£½÷À¤ÈÉÔÎÑ´Ø·¸¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢°Ý¿·¤òÎ¥ÅÞ¤·¤¿¡£
¡¡ÉÔ¿®Ç¤·èµÄ¤Î²Ä·è¤ò¼õ¤±¤Æ»ÔµÄ²ñ¤ò²ò»¶¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢»ÔµÄ¤ÎÂçÈ¾¤¬ºÆÁª¡£2ÅÙÌÜ¤ÎÉÔ¿®Ç¤¤Ç¼º¿¦¤·¡¢º£Ç¯4·î¤Î½ÐÄ¾¤·»ÔÄ¹Áª¤Ë½ÐÇÏ¤·¤¿¤¬ÇÔ¤ì¤¿¡£
¡¡ÂáÊáÍÆµ¿¤Ï¡¢21Ç¯5·î¤ÎÆþ»¥Á°¤Ë¡¢¶È¼Ô¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌò¤ËºÇÄãÀ©¸Â²Á³Ê¤òÏ³¤é¤·¡¢Íî»¥¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¡£