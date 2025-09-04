映画ヒプマイ、興収20億円突破！ 100館以下の上映館数では初 期間限定でヒプムビ展の映像公開
映画『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』（以下、ヒプムビ）が、プロジェクトの始動8周年を記念して、周年記念日である昨日9月2日より、リバイバル上映が全国66館でスタート。興行収入が20億円を突破したことが明らかとなった。このヒットを記念し、映画『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』展にて放映されている「Claim Victory（Immersive Edition）」がヒプノシスマイク公式YouTubeチャンネルにて公開された。
【動画】期間限定公開！ ヒプムビ展のために特別に制作された「Claim Victory（Immersive Edition）」
本作は、日本“初”のインタラクティブ映画として、2月21日より、85館でスタート。その後もインタラクティブ上映用機材の台数の関係で、60〜80館という限定的な館数で興行が続いていた。過去作品には10館前後の小規模公開からスタートし、その後火が付き150館以上に拡大して大ヒットを記録した作品は多数あるが、全国ランキングを開始した2004年以降、公開初日から100館以下の上映館数で20億円を突破した作品は、このヒプムビが日本初となった（興行通信社調べ）。
本作がここまで支持されたのは、劇場映画として日本初のインタラクティブ映画というシステムを導入したことにある。スクリーン上で繰り広げられるラップバトルの勝敗が観客のスマホアプリを通じて行われる参加型投票によって決まり、上映中に合計5回行われる投票によって、全上映パターン48通り・7つのエンディングが用意されている。
さらに今回、大ヒットを記念し、現在名古屋にて開催中の映画『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』展にて放映されている、展覧会のために特別に制作された「Claim Victory（Immersive Edition）」が、ヒプノシスマイク公式YouTubeチャンネルにて公開。劇中で繰り広げられているファイナルディビジョン・ラップバトルの迫力を感じられる映像となっている。9月7日23時59分までの期間限定公開となっている。
なお、来場者特典第11弾として「一為（Kazui）描き下ろしイラストCLEAR CARD ver.2 ［Buster Bros!!!／MAD TRIGGER CREW／Fling Posse ver.］」（全3種ランダム）を9月12日まで、第12弾の「一為（Kazui）描き下ろしイラストCLEAR CARD ver.2 ［麻天狼／どついたれ本舗／Bad Ass Temple ver.］」（全3種ランダム）を9月13〜19日まで配布（数量限定／無くなり次第終了）。いずれも映画館でしか手に入らない特典となる。上映劇場詳細はヒプムビ公式サイト「NOVELTY」まで。
さらに、9月6日よりヒプノシスマイク声優キャスト出演の「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- 11th LIVE≪Final D.R.B≫」が開催される。そのステージ映像の一部をヒプムビ上映前に映画館にて中継で楽しむことができる、ステージあいさつライブビューイング中継付き上映会の実施も決定している。
9月6日開催の「Fling Posse ＆ 麻天狼」公演の上映チケットは現在販売中、9月20日開催の「MAD TRIGGER CREW ＆ どついたれ本舗」公演は9月13日より販売、10月4日開催の「Buster Bros!!! ＆ Bad Ass Temple」公演は9月27日より販売開始予定だ。実施劇場に関する情報はヒプムビ公式サイトまで。
なお、「ABEMA」では11thライブ全6公演を「ABEMA PPV」にて独占生配信、配信チケットが販売中だ。
映画『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』はリバイバル上映中。
