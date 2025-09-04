【イベントレポ】パナソニック「ナノケア」20周年記念イベント潜入レポート！田中みな実、川上洋平、ROIROMら豪華ゲストが語るヘアケア愛

最新モデルに込められた技術革新



豪華ゲスト陣が明かすナノケア愛

左からKUBOKI氏、川上洋平氏、田中みな実氏、篠原ともえ氏、ROIROM（本多大夢氏・浜川路己氏）

20年愛用の田中みな実が語る驚きのエピソード

プロが認める効果と使用感

WEBムービー撮影の舞台裏

20年の歩みが示す未来への展望

ライブドアニュース編集部



2025年9月1日、都内のホテル「アンダーズ東京」にて、パナソニックのヘアードライヤー「ナノケア」の20周年を記念したスペシャルイベントが開催された。この日発売開始となった最新機種「EH-NA0K」への注目度の高さを物語るように、会場には数多くのメディア関係者が詰めかけた。ナノケアは2005年の誕生以来、「乾かしながら髪を美しくケアする」という革新的なコンセプトでヘアケア業界に旋風を巻き起こしてきた。パナソニック独自の微粒子イオン「ナノイー」を搭載した初代モデルから始まり、2019年には水分発生量を18倍にまで向上させた「高浸透ナノイー」を開発。国内累計販売台数1800万台突破、家庭用ヘアードライヤー国内出荷台数13年連続No.1という偉業を達成している。イベント冒頭に登壇したパナソニック ビューティブランドマネジメント部長の神本暁氏は、20年間の歩みを振り返りながらこう語った。「ドライヤーは髪を乾かすだけと思われていた時代に、独自技術『ナノイー』を搭載したのがナノケアです。乾かしながら髪を美しくケアするパートナーにしたい。その信念のもと、技術進化を重ねてきました」最新モデル「EH-NA0K」の目玉機能「ナイトキャップノズル」は、夜のケアで翌朝の寝ぐせを抑制し、朝のスタイリング時間を大幅に短縮する画期的な機能だ。高浸透ナノイーがキューティクルの微細な隙間から髪の内部まで浸透し、芯からのうるおいケアを実現している。神本氏のプレゼン後、ブラックカーペットに登場したのは田中みな実氏、川上洋平氏（[Alexandros]）、篠原ともえ氏、ROIROMの本多大夢氏・浜川路己氏、ヘアメイクアーティストのKUBOKI氏という豪華6名だ。トークセッション最初のテーマは、ナノケア20周年にちなんだそれぞれの「周年」への想い。今年デビューしたROIROMにとって記念すべき"0周年"イヤー。本多氏は「デビューして自信がついたのが大きな変化」と語り、ナノケアと同い年の浜川氏は「初めてナノケアを使って効果に驚いたときと同じように、僕らもサプライズを届けたい」と意気込みを示した。局アナからフリーになって10周年の田中みな実氏は「俳優業を始めてからは5〜6年。もっと真摯に今の仕事を突き詰めていきたい」とハングリー精神を覗かせた。デビュー15周年で3年ぶりのフルアルバムをリリースした川上洋平氏は「今年メンバーと『俺ら15周年じゃね？』と気づいた」と笑いを誘いながら、「15年で丸くなりましたね」と心境の変化を語った。キャリア30周年の篠原ともえ氏は「歌、舞台、テレビと色々やってきて、今はデザインの世界にいます。新モデル発表会がどれほどうれしいことか」と共感を示し、KUBOKI氏は「30年で一般の方の美容リテラシーがすごく上がった。僕も日々アップデートが必要ですね」と美容界の変化について言及した。2つ目のテーマ「自身とナノケアの出会い」では興味深いエピソードが続出。特に圧巻だったのは田中みな実氏のナノケア愛だ。「大学1年生のとき、雑誌の広告で見たのがきっかけ。父を説得して買ってもらって以降、1〜2年に1回のペースで買い替えています」初代ナノケアからの愛用者である田中氏は、会場展示の歴代ナノケアを見て「ほとんど見たことがあります」と懐かしそうに眺めていた。川上洋平氏は「母と姉からグリーンのナノケアをプレゼントされたのが最初。楽屋用にしたところ、メンバーも気に入って今では全員がナノケアユーザーです」とバンド全体での愛用を明かした。篠原ともえ氏は「実は新モデルでナノケアと出会った。これまで自然乾燥派でしたが、ナノケアでドライヤーの概念が変わりました」と意識改革について語った。3つ目のテーマでは実際の使用感について熱弁。ROIROMの本多氏は「1本1本乾かされている感覚があり、夏場のドライヤーが苦ではなくなりました」、浜川氏も「髪が爆発しやすいのがコンプレックスでしたが、朝の準備が楽になりました」と効果を実感。2人は「乾かすのが楽しい」「出かけるのが楽しい」と日常に"楽しさ"が増えたことを強調した。ヘアメイクのプロであるKUBOKI氏は「乾かすほど潤いは逃げるものなのに、乾かしながら潤いを閉じ込めるのがナノケア。髪がパサつきがちな40代男性にもおすすめしたい」と太鼓判を押した。田中みな実氏は「髪がきれいな人はいつまでも若々しく魅力的に見えますよね。最近は肌よりも髪のケアに注力しています」と述べ、篠原ともえ氏はデザイナー視点で「植物由来の塗料が使われていて、手触りがいい」と本体のこだわりにも言及した。終盤では、ゲスト6人出演のWEBムービー撮影裏話も披露。田中みな実氏は「これまでで最も日常に近いムービーになった」、本多大夢氏は「僕たちの素が出ている」と制作秘話を語った。特に注目を集めたのは篠原ともえ氏のエピソード。ムービー内でデザイナーとしてドレスを制作する様子がドキュメンタリータッチで撮影され、この日着用のドレスが実際の制作品だと明かすと、他のゲストから「すごい！」と驚きの声が上がった。川上洋平氏はアジアツアーの合間を縫って撮影し、この日初めてムービーを観賞。「このムービーは僕らの主催フェス初日に初披露するので楽しみです」と期待を膨らませていた。トークセッションの締めくくりでは、ゲスト陣がブランドへの期待と今後の愛用を表明。ナノケアとの出会いにより毎日に自信を持てるようになったことや、20周年を迎えてなお続くチャレンジについて語り、参加者全員に希望を与えるイベントとなった。パナソニックのナノケアは、単なるヘアードライヤーを超え、多くの人々の日常に寄り添うライフスタイルパートナーとしての地位を確立。20周年という節目を迎え、さらなる技術革新と顧客満足向上に向けて新たなステージへ歩みを進めている。