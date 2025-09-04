1人1万円の銀座焼肉、300円のTシャツ…20代女子に聞いた“若者のお金と旅行”のリアルに驚き
新卒から18年半、テレビ朝日のアナウンサーとして、報道、スポーツ、バラエティなど多岐にわたる番組を担当してきた大木優紀さん（44歳）。
40歳を超えてから、スタートアップ企業である「令和トラベル」に転職。現在は、令和トラベルが運営する旅行アプリ「NEWT」（ニュート）の広報、まさに「会社の顔」として活躍中です。
第14回となる今回は、NEWTのSNS担当である森川晏里さん（26歳）と一緒に「Z世代のお金と旅行」について綴ります。
◆“ご褒美”の外食の予算は1人1万円
トレンドの最前線にいるZ世代（1990年代後半から2010年代初頭にかけて生まれた世代）。彼らの価値観や消費行動は、私たちの世代にはわかりづらいこともしばしばあると思います。私も、スタートアップ企業で働くなかで、若い世代から毎日刺激を受けて生活しています。
そこで、今回は、NEWTの全SNSをひとりで担当している晏里ちゃんにお話を聞きました！
まずはお金の部分について聞いてみました。都内で一人暮らしをしている晏里ちゃんは、衣食住のバランスはそれぞれ1/3くらいとのことですが、ちょっとした贅沢で自分へのご褒美もしっかり作っているそうです。
「一回の食事で1人だいたい1万円くらい使うこともあります。事前に行く店とかも決め込んで、贅沢したいからここに行こうみたいな感じです。『うちら頑張ってるから、ご褒美で焼き肉いっぱい食べるぞ』みたいな気持ちですね。贅沢してることの価値を享受したいというのがあって、銀座のおしゃれな焼き肉に行くこともあります」（以下、森川晏里さん）
正直、1人1万円という予算には驚きましたが、毎回のようにこの予算の食事をしているわけではなく、会社の同期と食事に行くときは手軽に済ませることがほとんどだそうです。
「同期と行くときは、逆に会社の帰りに行くことが多いので、そこまで考えずに会社の近くとかで食べて帰りますね」
◆服は価格よりもデザイン重視
次に衣食住の衣についても聞いてみました。晏里ちゃんはとてもおしゃれなので、この質問を投げかけてみたところ、洋服は「価格よりもデザイン」で選んでいるそうです。またブランド志向はあまりなく、ブランド品を買うことはほとんどないとのことです。
「原宿・表参道あたりの美容サロンに通っていることもあって、買い物もまとめて済ませることが多いです。オンラインでも購入することはありますが、よく失敗するので、割と実際に見て買いたいタイプですね。
トップスだと2万円くらいまでです。ただ、洋服は『お金よりもデザイン』で選んでいます。ときには、300円のTシャツを着ていることもあります。気に入ったデザインがあったら買っているので、価格は問わないです。
ブランド品は、両親から卒業や入社のお祝いでもらうことはあっても、自分で買うことはあまりないです」
◆母の日にハワイ旅行をプレゼント！ 親子水入らずの時間
旅行でのホテル選びは目的に合わせて選ぶとのことでしたが、友達と行くときと、家族で行くときとでは選ぶポイントに違いがあるそうです。
「どんなホテルに宿泊するかは一緒に行く相手によります。友達とのホテル選びはより慎重になりがちなので、最近は両親と海外旅行に行くことが多いです。つい最近のハワイ旅行も母と行きました。初めて母の旅費を出すという経験をしましたね。母の日のプレゼントです。
友達と行くときは日中は出歩いてほとんどホテルにいないので、ホテルのクオリティーはそんなに求めず、最安値のツアーを利用することもあります。一方で、家族と一緒にってなると、ホテルステイも楽しみたいので、そこは求めるものが若干違います」
