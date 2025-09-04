台風15号の接近に伴い、JR四国や瀬戸内海の海の便に計画運休などの影響が出ています。

【JR四国】

JR四国によりますと、台風15号接近の影響による、5日（金）の運転計画は以下のとおりです。（JR四国管内の影響）

以下の線区で始発から以下の列車の運転を見合わせます。



土讃線（高知駅～窪川駅間）

○特急列車 あしずり・しまんと 高知駅～窪川駅間 ※しまんと号は、高松駅～高知駅間は運転します。





○普通列車 伊野駅～窪川駅間牟岐線（阿南駅～阿波海南駅）○普通列車 阿南駅～阿波海南駅間予土線（窪川駅～江川崎駅間）○普通列車 窪川駅～江川崎駅間JR四国では、運転再開計画について天候が回復後、線路点検等を実施し異常が無ければ、午前11時頃から運転再開予定としています。

【JR西日本】

一方、JR西日本によりますと、あす（９月５日）は、岡山県内の以下の線区で、始発から運転を取り止めます。



姫新線 上月 から 新見 まで 運転見合わせ

津山線 岡山 から 津山 まで 運転見合わせ

因美線 智頭 から 津山 まで 運転見合わせ

吉備線 岡山 から 総社 まで 運転見合わせ



天候が回復した後も、線路設備等の点検に時間を要し、長時間の運転取り止めや遅れが発生する可能性があるということです。

また海の便では、国際両備フェリーの四国フェリーグループの小豆島フェリーなどで以下の通り運休が計画されています。

【国際両備フェリー】

【高松航路】高松港～小豆島池田港

９月５日（金）池田発 始発便より運休 ※運航再開については未定のため、確定次第ご案内いたします。また９月５日（金）は船内売店も終日営業いたしません。

【岡山航路】新岡山港～小豆島土庄港

９月５日（金）岡山発・土庄発 始発便より運休 ※岡山・土庄発ともに14：00便より運航再開予定

【小豆島フェリー】

9月5日(金)は全航路におきまして、始発便よりあらかじめ運航を取り止めさせていただきます。なお、運航再開につきましては、確定次第ご案内いたします。

2025年9月5日(金)始発便より運休

※運航再開につきましては、確定次第ご案内いたします。

（対象航路）

高松～小豆島(土庄)航路・フェリー

高松～小豆島(土庄)航路・高速艇

姫路～小豆島(福田)航路

岡山～小豆島(土庄)航路

また、四国運輸局によりますと、愛媛県、徳島県、高知県などを中心に四国地方の国道や高速道路が通行止めになる可能性があます。一般道などでもアンダーパスや低い土地の道路は冠水し通行ができなくなるおそれがあるとして注意を呼びかけています。