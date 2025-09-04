宿で聞いた新作メニューの悩み。前世の知識を生かした料理に周囲は絶賛／神猫ミーちゃんと猫用品召喚師の異世界奮闘記
『神猫ミーちゃんと猫用品召喚師の異世界奮闘記〜目指すは、もふもふスローライフ！〜』（にゃんたろう：原作、ねこのゆーま：作画、岩崎美奈子：キャラクター原案/KADOKAWA）第6回【全11回】
【漫画】『神猫ミーちゃんと猫用品召喚師の異世界奮闘記〜目指すは、もふもふスローライフ！〜』を第1回から読む
神様の眷属・子猫のミーちゃんを助け、異世界転生することになった青年ネロ。だけど、懐いたミーちゃんがついてきちゃった！ その結果、授かった戦闘用スキルは【猫用品召喚】スキルに変わってしまった。厳しい異世界でミーちゃんを養うために頑張ろう…と思ったら、ミーちゃんも一緒にお仕事!? 【猫用品召喚】スキルを使って、のんびり異世界生活が始まる！ もふもふ異世界紀行『神猫ミーちゃんと猫用品召喚師の異世界奮闘記〜目指すは、もふもふスローライフ！〜』をお楽しみください！
【漫画】『神猫ミーちゃんと猫用品召喚師の異世界奮闘記〜目指すは、もふもふスローライフ！〜』を第1回から読む
神様の眷属・子猫のミーちゃんを助け、異世界転生することになった青年ネロ。だけど、懐いたミーちゃんがついてきちゃった！ その結果、授かった戦闘用スキルは【猫用品召喚】スキルに変わってしまった。厳しい異世界でミーちゃんを養うために頑張ろう…と思ったら、ミーちゃんも一緒にお仕事!? 【猫用品召喚】スキルを使って、のんびり異世界生活が始まる！ もふもふ異世界紀行『神猫ミーちゃんと猫用品召喚師の異世界奮闘記〜目指すは、もふもふスローライフ！〜』をお楽しみください！