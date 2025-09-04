チェルシー、CL登録メンバーを発表…新加入ブオナノッテは登録外に
チェルシーは3日、チャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズに臨む登録メンバーを発表した。
3シーズンぶりにCL出場権を手にしたチェルシーのメンバーには、リース・ジェームズやコール・パーマー、エンソ・フェルナンデスらが順当に選出されたほか、新加入のジョアン・ペドロや18歳のエステヴァン、アレハンドロ・ガルナチョらも含まれている。
一方、移籍市場最終日にブライトンからレンタル移籍で獲得したファクンド・ブオナノッテは加入した際に「初めてチャンピオンズリーグに出場する機会を得た」などと語っていたものの、リストからは外れたことが明らかになっている。
CL・リーグフェーズでチェルシーは、バイエルンやベンフィカ、アヤックス、カラバフ、バルセロナ、アタランタ、パフォス、ナポリとの対戦を予定している。
チェルシーの登録メンバーは以下の通り。
■Aリスト
▼GK
1 ロベルト・サンチェス
12 フィリップ・ヨルゲンセン
▼DF
3 マルク・ククレジャ
4 トシン・アダラビオヨ
5 ブノワ・バディアシル
6 レヴィ・コルウィル
21 ヨレル・ハト
23 トレヴォ・チャロバー
24 リース・ジェームズ
27 マロ・ギュスト
29 ウェズレイ・フォファナ
▼MF
8 エンソ・フェルナンデス
10 コール・パーマー
11 ジェイミー・バイノー・ギテンス
14 ダリオ・エスーゴ
17 アンドレイ・サントス
25 モイセス・カイセド
▼FW
7 ペドロ・ネト
9 リアム・デラップ
20 ジョアン・ペドロ
38 マルク・ギウ
41 エステヴァン
49 アレハンドロ・ガルナチョ
■Bリスト
32 タイリーク・ジョージ
34 ジョシュ・アチャンポン
45 ロメオ・ラヴィア
