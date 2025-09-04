「かなりクオリティが高い」三笘薫が対戦するメキシコを警戒！「アジアよりボールを持てるか分からないですけど…」【現地発】
FIFAランキング17位の日本代表は現地９月６日、同13位のメキシコとオークランドで対戦する。
A代表ではないとはいえ、東京五輪では銅メダルを懸けた３位決定戦で敗れた相手について、その試合で日本唯一のゴールを決めた三笘は、こう印象を語った。
「かなりクオリティの高い選手が多いですし、オリンピックでやった選手も残っています。プレミアリーグでプレーしている選手だったり、セリエAでプレーしている選手だったり、クオリティの高い選手が多い。でも、僕らも負けてないと思いますし、しっかりと正々堂々と戦えればなと思います」
その東京五輪の時とは、「全く別のチームだと思う」と話し、「自分たちの戦い方も、自分たちの目標としているところも違うと思いますし、イメージはありますけど、全く違うチームだと思ってやるべきかな」と続けた。
アジア以外のチームと相まみえるのは約２年ぶり。強豪を相手に主導権を握る能動的な戦いができるかがポイントとなる。
「アジアよりもボールを持てるかは分からないですけど、そこにチャレンジすることも大事だと思いますし、でもしっかりと引いて戦うことも必要ですし、自分たちが意図的であれば問題ないかなと思います。それが、相手の工夫によって覆されようと思っても、そこをしっかりと、また自分たちが上回るようにしたいなと思っています」
日本の攻撃的３バックが、実力が拮抗する相手に通用するか。メキシコは試合巧者なだけに、ゲーム中の駆け引きも見所となりそうだ。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
【画像】アメリカ＆メキシコと対戦！９月に開催されるアメリカ遠征に挑む日本代表招集メンバーを一挙紹介！
A代表ではないとはいえ、東京五輪では銅メダルを懸けた３位決定戦で敗れた相手について、その試合で日本唯一のゴールを決めた三笘は、こう印象を語った。
「かなりクオリティの高い選手が多いですし、オリンピックでやった選手も残っています。プレミアリーグでプレーしている選手だったり、セリエAでプレーしている選手だったり、クオリティの高い選手が多い。でも、僕らも負けてないと思いますし、しっかりと正々堂々と戦えればなと思います」
アジア以外のチームと相まみえるのは約２年ぶり。強豪を相手に主導権を握る能動的な戦いができるかがポイントとなる。
「アジアよりもボールを持てるかは分からないですけど、そこにチャレンジすることも大事だと思いますし、でもしっかりと引いて戦うことも必要ですし、自分たちが意図的であれば問題ないかなと思います。それが、相手の工夫によって覆されようと思っても、そこをしっかりと、また自分たちが上回るようにしたいなと思っています」
日本の攻撃的３バックが、実力が拮抗する相手に通用するか。メキシコは試合巧者なだけに、ゲーム中の駆け引きも見所となりそうだ。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
【画像】アメリカ＆メキシコと対戦！９月に開催されるアメリカ遠征に挑む日本代表招集メンバーを一挙紹介！