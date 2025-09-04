素足でも履けるあったかサンダル「SUBU」の新作が続々登場！おでかけやアウトドアにOKなモデルも注目だよ
ゴミ出しや近所へのお買い物など、“ちょっとそこまで”の外出に便利なサンダル「SUBU（スブ）」。冬でも素足で履けて、暖かく足を包み込んでくれるんです。
そんなSUBUから、2025年秋冬新作コレクションが登場。
今シーズンは“進化する日常”をテーマに、新素材や新機能を搭載したモデルがお目見えしています。
ブランド史上最多のバリエーションとなっているので、ぜひチェックしてみて。
「SUBU」定番のオリジナルコレクションには、新色&新柄が追加
定番の「SUBU ORIGINALS」からは、秋冬コーデになじむ、シックな『ブラウン』とスモーキーな『グリーン』の2色が仲間入り。
新柄は、ストリートやモードな装いにマッチする『チェッカー』と、アニマルモチーフの『カウ（牛）』の2種類です。
「ORIGINALS F-LINE COW BROWN」（税込5280円）は、遊び心がありながらも落ち着いた色味に仕上がっているので、普段使いしやすいのがポイント。
また、円形のキルティングが洗練された印象をもたらす、新モデル「ORIGINALS CIRCLE SILVER」（税込6380円）も登場していますよ。
かかとまで包み込む「SUBU VAMP」で、最高の履き心地を体感
歩きやすさとフィット感を兼ね備えたかかと付きの「SUBU VAMP」には、新開発の“HEXMAXインソール”が搭載。
安定感やクッション性があり、長時間履いていても疲れにくいのが特徴です。
ブランド史上最高の履き心地を叶えたこのインソールは、「VAMP F-LINE BLACK」（税込7480円）や「VAMP OUTLINE SILVER」（税込8580円）をはじめとする、新世代モデルに組み込まれています。
アウトドア仕様の人気シリーズがさらに進化！
SUBUの定番アウトドアライン「NANNEN」をベースに、ヒールベルトをプラスした「NANNEN+H」（税込9680円）が誕生。
かかとをしっかり固定できるため安定感が増し、よりアクティブに動けますよ。
ベルトは着脱式なので、外して従来通りのスリッポンとしても◎
シーンやコーディネートにあわせて履き方を切り替えられる、優秀な一足です。
サステナブルコレクションにも新作がお目見え
SUBUが取り組んでいるサステナブルコレクション「RE:Collection」。
その第4弾として、アッパーに動物由来ではないエコレザーを採用した「RE: ECO LEATHER」（税込9680円）がお目見えしています。
環境に配慮しながらも、SUBUらしい履き心地のよさと高級感のある質感を兼ね備えたモデルです。
豊富なラインナップでお気に入りが見つかる
定番のサンダルはもちろん、長時間のおでかけやアウトドアにも使えるモデルもあって、目的に合った一足を選べるのがうれしいですよね。
まだまだ暑い日が続いていますが、寒くなる季節に向けて、今のうちからチェックしてみてはいかがでしょう。
「SUBU」オンラインストア
https://subu2016-onlinestore.com/
参照元：株式会社イデアポート プレスリリース
